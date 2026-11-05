Original-Research: EDAG Engineering Group AG - von Montega AG



05.11.2026 / 14:52 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu EDAG Engineering Group AG Unternehmen: EDAG Engineering Group AG ISIN: CH0303692047 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 05.11.2026 Kursziel: 5,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Mustafa Hidir

Q3: Margenerholung bei schwacher top-line; Defence mit starkem Auftragseingang



EDAG hat heute den Q3-Bericht veröffentlicht und die vorläufigen Zahlen vom 26.10. bestätigt.



[Tabelle]



Segmente: Den größten Fortschritt zeigt Electrics/Electronics. Production Solutions leidet deutlich unter der OEM-Schwäche und der Auftragseingang im 9M (51,5 Mio. EUR, Vj.: 85,2 Mio. EUR) spricht gegen eine schnelle Erholung.



Auftragseingang und Defence: Der Auftragseingang lag im 9M bei 517,2 Mio. EUR (-7,2% yoy, Book-to-Bill ~1,04), der Auftragsbestand sank gegenüber dem H1 auf 358,2 Mio. EUR (H1: 372,6 Mio. EUR). Die OEMs bauen selbst Entwicklungsstellen ab, allerdings sozialverträglich und damit langsam. In der Übergangsphase lasten sie zuerst die eigenen Ingenieure aus und kürzen externe Vergaben, u.E. noch bis einschließlich 2027. Mittelfristig steigt der Bedarf an flexibler Kapazität wieder, aber zu niedrigeren Preisen und stärker aus Best-Cost-Ländern, wo EDAG mit Global Delivery gut aufgestellt ist. Defence hat den Auftragseingang im 9M auf 56,7 Mio. EUR nahezu verdreifacht (Vj.: 20,9 Mio. EUR).



Analysten-Call: Das Management bestätigte die Guidance und stellt Profitabilität klar vor Wachstum. Der Umsatz sank weniger stark als die Kapazität (Ø Mitarbeiter -10%), die Belegschaft in Indien wuchs um >40% auf knapp 600, teils läuft aber noch Kurzarbeit. Laut CFO würde schon ~2% mehr Auslastung die Marge deutlich heben. Den F&E-Abbau der OEMs sieht EDAG mittelfristig als Chance, der Preisdruck dürfte aber auch 2027 anhalten. In Defence gewann EDAG erstmals einen Einzelauftrag über >10 Mio. EUR.



Schätzungen bestätigt: Für 2026 erwarten wir weiterhin 649,4 Mio. EUR Umsatz (-9,0% yoy) und ein EBIT adj. von 8,8 Mio. EUR (Marge 1,4%), damit liegen wir im unteren Bereich der Guidance (bis zu ~3%). Für 2027 rechnen wir mit 637,9 Mio. EUR Umsatz und einem EBIT adj. von 20,8 Mio. EUR (Marge 3,3%).



Fazit: Die Kostenmaßnahmen greifen, gestärkte Bilanz und Defence-Wachstum stützen die Equity Story. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 5,00 EUR, das entspricht einem Kurspotenzial von 72%.







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Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet



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