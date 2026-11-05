EDAGs Q3-Zahlen lagen weitgehend im Rahmen der vorläufigen Zahlen. Die verbesserte Profitabilität spiegelt die Vorteile der Restrukturierung und der Kostensenkungen wider. Das bereinigte EBIT stieg trotz eines Umsatzrückgangs von 8,9% ggü. Vj. auf EUR 4,4 Mio. Vehicle Engineering und Electrics/Electronics zeigten sich widerstandsfähiger, was auf eine mögliche Bodenbildung in den Kernbereichen des Engineerings hindeutet, während Production Solutions weiter unter Druck blieb. Gleichzeitig zeichnet sich Defence als vielversprechende Wachstumschance ab: Der Auftragseingang in den ersten neun Monaten hat sich ggü. Vj. nahezu verdreifacht und beläuft sich auf EUR 56,7 Mio. EDAG bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2026, nachdem diese bereits mit den vorläufigen Zahlen gesenkt worden war. Wir betrachten das Geschäftsjahr 2026 als Übergangsjahr und erwarten eine deutlichere operative Erholung ab dem Geschäftsjahr 2027. Wir bestätigen unsere BUY-Empfehlung mit einem Kursziel von EUR 4,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/edag-engineering-group-ag
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