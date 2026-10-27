NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Nasdaq knüpft am Dienstag an ihre Erholung vom Wochenstart an. Die Vorfreude auf den konkreter werdenden Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic setzte sich fort vor den weiteren Quartalsberichten, die in der kommenden Tagen von Schwergewichten aus der Tech-Branche erwartet werden. Der Nasdaq-100-Index stieg im frühen Handel um 0,7 Prozent auf 29.470,28 Punkte.

Etwas erleichternd wirkte auch, dass sich die Ölpreise weiter von ihrem jüngsten Sechsmonatshoch entfernen. Am Dienstag überwiegt wieder die Hoffnung auf diplomatische Fortschritte im Krieg zwischen den USA und dem Iran und den damit verbundenen Konflikten am Persischen Golf. Hochrangige Vertreter Saudi-Arabiens, Pakistans und der Türkei waren am Vortag zu Gesprächen nach Teheran gereist.

Anleger bleiben aber besonnen vor dem US-Zinsentscheid am Mittwoch. Für den marktbreiten S&P 500 ging es zwar auch leicht um 0,3 Prozent auf 7.701 Punkte nach oben. Der Dow Jones Industrial konnte sich aber mit 52.355 Punkten kaum von seinem Vortagsniveau lösen. Er wurde gebremst von negativen Reaktionen auf aktuelle Geschäftszahlen von Coca-Cola, Boeing und Sherwin-Williams ./tih/mis

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