Die Flatexdegiro-Aktie setzt ihre Erholung fort und gewinnt am Dienstag fast 5% auf 24,50 Euro. Noch am Freitag war der Kurs bis auf 22,12 Euro gefallen, den tiefsten Stand seit April 2025. Am Dienstagmorgen wurde eine Entscheidung der Finanzaufsicht bekannt. Reicht das regulatorische Entgegenkommen, um den Abwärtstrend dauerhaft zu beenden? Bafin senkt Anforderung Vor Handelsbeginn am Dienstag wurde bekannt, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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