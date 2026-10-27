Coca-Cola hat am Dienstag in Atlanta ein drittes Quartal vorgelegt, das über den Erwartungen lag. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um gut 7% auf fast 13,4 Milliarden US-Dollar, getrieben von einem unerwartet deutlich gestiegenen Absatz und leicht angezogenen Preisen. Besonders gefragt waren zuckerfreie Getränke. Vorbörslich notierte das Papier im US-Handel zuletzt dennoch dünn im Minus. Warum honoriert der Markt die erneut angehobene Jahresprognose ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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