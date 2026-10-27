Die PayPal-Aktie dümpelte in den letzten drei Monaten seitwärts in einem Kurskorridor zwischen 52 und 62 US$ vor sich. Haben die heute vorgestellten Quartalszahlen das Zeug dazu, den Kurs des Zahlungsdienstleisters wieder nach oben zu treiben oder ist die Luft komplett raus aus der PayPal-Aktie? Kein Umsatzwachstum Ich will mein Fazit ausnahmsweise mal an den Beginn der Analyse stellen. Meiner Meinung nach fielen die Quartalszahlen zu schwach aus, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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