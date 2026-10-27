Arlington - Der Flugzeughersteller Boeing steuert in seiner Dauerkrise voraussichtlich auf ein weiteres Verlustjahr zu. Im Sommerquartal von Juli bis September schrieb der Konkurrent des weltgrössten Flugzeugbauers Airbus erneut rote Zahlen. Während die Rüstungs- und Raumfahrtsparte einen Gewinn ablieferte, blieb das Geschäft mit Passagier- und Frachtjets in der Verlustzone. Immerhin fiel das Minus insgesamt deutlich niedriger aus als ein Jahr zuvor, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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