Bern - Weniger Stromimporte im Winter, aber finanzielle Risiken und gesellschaftliche Hürden: Die Stiftung für Technologiefolgen-Abschätzung (TA-Swiss) hat untersucht, was der Bau neuartiger Kernkraftwerke für das Schweizer Energiesystem bis ins Jahr 2070 bedeuten würde. Bestehende Atomkraftwerke kommen an ein Betriebsende, wie Studienleiter Peter Burgherr vom Paul Scherrer Institut (PSI) bei einer Präsentation des 550-Seiten starken Berichts am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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