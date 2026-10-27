Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
AU000000CDT3 Terranova Metals Ltd. 27.10.2026 AU0000496XXX Terranova Metals Ltd. 28.10.2026 Tausch 1:1
US29333R1077 Enhanced Group Inc. 27.10.2026 US29333R2XXX Enhanced Group Inc. 28.10.2026 Tausch 10:1
GB00B06KBB18 Arkadian Strategic Metals PLC 27.10.2026 GB00BVK4HXXX Arkadian Strategic Metals PLC 28.10.2026 Tausch 1500:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
AU000000CDT3 Terranova Metals Ltd. 27.10.2026 AU0000496XXX Terranova Metals Ltd. 28.10.2026 Tausch 1:1
US29333R1077 Enhanced Group Inc. 27.10.2026 US29333R2XXX Enhanced Group Inc. 28.10.2026 Tausch 10:1
GB00B06KBB18 Arkadian Strategic Metals PLC 27.10.2026 GB00BVK4HXXX Arkadian Strategic Metals PLC 28.10.2026 Tausch 1500:1
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