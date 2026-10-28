The following instruments on XETRA do have their first trading 28.10.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 28.10.2026
Aktien
1 US59564R8640 Biodexa Pharmaceuticals PLC ADR
2 AU000000SND2 Saunders International Ltd.
3 BMG8651T1201 Synertec Corp. Ltd.
4 FR001401B312 Mondo TV France S.A.
5 US69402P1030 Pacific Basin Shipping Ltd. ADR
6 US6991041053 Paradox Interactive AB ADR
7 US69354A2033 PPC Ltd. ADR
8 US74276V1035 Pro Medicus Ltd. ADR
9 US69367Q1040 PT Unilever Indonesia Tbk ADR
10 US7745082047 Rockwool A/S Unsp ADR
11 US8765707067 Tate & Lyle PLC ADR
12 US98586F1021 Yidu Tech Inc. ADR
13 DE000A41YGJ7 Berentzen-Gruppe AG z.Verk.
14 DE000TKCC1S8 tk accelis Group AG & Co. KGaA
15 GB00BVK4HD05 Arkadian Strategic Metals PLC
16 US29333R2067 Enhanced Group Inc.
17 AU0000496192 Terranova Metals Ltd.
Anleihen/ETF/ETP
1 USP06518AXXX Bahamas, Commonwealth of ...
2 US00828EFXXX African Development Bank
3 CA135087VXXX Canada, Government of...
4 CH1585337XXX Chile, Republik
5 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
6 EU000A4E1XXX European Investment Bank (EIB)
7 EU000A4E1XXX Europäische Union
8 DE000A5GSXXX Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
9 CA931142GXXX Walmart Inc.
10 DE000A3MQXXX Hamburg, Freie und Hansestadt
11 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
12 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
13 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
14 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
15 LU3405679XXX Amundi Core MSCI ACWI Swap UCITS ETF
16 IE000N66MXXX iShares Euro Investment Grade Corp Bond Active UCITS ETFF - EUR (Acc)
17 IE000XD7CXXX iShares Euro Investment Grade Corp Bond Active UCITS ETFF - EUR (Dist)
18 IE000BC7KXXX iShares European High Yield Corp Bond Active UCITS ETF - EUR (Acc)
19 IE000GMEGXXX iShares European High Yield Corp Bond Active UCITS ETF - EUR (Dist)
20 IE000VXXMXXX iShares Global Defence & Security Active UCITS ETFF - USD (Acc)
21 IE000TS4BXXX VanEck China Semiconductor UCITS ETF
22 IE000XC52XXX Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF
23 SE0025837XXX Virtune Staked NEAR ETP
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 28.10.2026
Aktien
1 US59564R8640 Biodexa Pharmaceuticals PLC ADR
2 AU000000SND2 Saunders International Ltd.
3 BMG8651T1201 Synertec Corp. Ltd.
4 FR001401B312 Mondo TV France S.A.
5 US69402P1030 Pacific Basin Shipping Ltd. ADR
6 US6991041053 Paradox Interactive AB ADR
7 US69354A2033 PPC Ltd. ADR
8 US74276V1035 Pro Medicus Ltd. ADR
9 US69367Q1040 PT Unilever Indonesia Tbk ADR
10 US7745082047 Rockwool A/S Unsp ADR
11 US8765707067 Tate & Lyle PLC ADR
12 US98586F1021 Yidu Tech Inc. ADR
13 DE000A41YGJ7 Berentzen-Gruppe AG z.Verk.
14 DE000TKCC1S8 tk accelis Group AG & Co. KGaA
15 GB00BVK4HD05 Arkadian Strategic Metals PLC
16 US29333R2067 Enhanced Group Inc.
17 AU0000496192 Terranova Metals Ltd.
Anleihen/ETF/ETP
1 USP06518AXXX Bahamas, Commonwealth of ...
2 US00828EFXXX African Development Bank
3 CA135087VXXX Canada, Government of...
4 CH1585337XXX Chile, Republik
5 DE000DP9BXXX DZ BANK AG
6 EU000A4E1XXX European Investment Bank (EIB)
7 EU000A4E1XXX Europäische Union
8 DE000A5GSXXX Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
9 CA931142GXXX Walmart Inc.
10 DE000A3MQXXX Hamburg, Freie und Hansestadt
11 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
12 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
13 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
14 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
15 LU3405679XXX Amundi Core MSCI ACWI Swap UCITS ETF
16 IE000N66MXXX iShares Euro Investment Grade Corp Bond Active UCITS ETFF - EUR (Acc)
17 IE000XD7CXXX iShares Euro Investment Grade Corp Bond Active UCITS ETFF - EUR (Dist)
18 IE000BC7KXXX iShares European High Yield Corp Bond Active UCITS ETF - EUR (Acc)
19 IE000GMEGXXX iShares European High Yield Corp Bond Active UCITS ETF - EUR (Dist)
20 IE000VXXMXXX iShares Global Defence & Security Active UCITS ETFF - USD (Acc)
21 IE000TS4BXXX VanEck China Semiconductor UCITS ETF
22 IE000XC52XXX Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF
23 SE0025837XXX Virtune Staked NEAR ETP
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