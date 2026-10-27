The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.10.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.10.2026
ISIN Name
AU000000CDT3 CASTLE MINERALS LTD
CA7766521099 ROOTS CORP.
GB00B06KBB18 ARKAD.STR.METALS LS-,015
GRS474003001 EVROPI HOLDINGS EO -,26
LU2290522684 INPOST S.A. EO -,01
NO0013464750 ATLANTIC SAPPHIRE NK 0,05
NO0013740142 NEXT BIOMETRICS GRP.NK0,1
US1251411013 CECO ENVIRONMTL DL-,01
US29333R1077 ENHANCED GRP INC. A O.N.
US6323471002 NATHANS FAMOUS DL-,01
USU3625PAXXX GCI 20/28 REGS
XS2338643XXX MORGAN STANL 21/27 FLR
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.10.2026
ISIN Name
AU000000CDT3 CASTLE MINERALS LTD
CA7766521099 ROOTS CORP.
GB00B06KBB18 ARKAD.STR.METALS LS-,015
GRS474003001 EVROPI HOLDINGS EO -,26
LU2290522684 INPOST S.A. EO -,01
NO0013464750 ATLANTIC SAPPHIRE NK 0,05
NO0013740142 NEXT BIOMETRICS GRP.NK0,1
US1251411013 CECO ENVIRONMTL DL-,01
US29333R1077 ENHANCED GRP INC. A O.N.
US6323471002 NATHANS FAMOUS DL-,01
USU3625PAXXX GCI 20/28 REGS
XS2338643XXX MORGAN STANL 21/27 FLR
© 2026 Xetra Newsboard