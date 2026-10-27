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Dienstag, 27.10.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Analysten-Kursziel über dem Dreifachen: Knackt die Aktie jetzt den Trend?
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WKN: 906379 | ISIN: US1251411013 | Ticker-Symbol: WCE
Stuttgart
27.10.26 | 21:55
44,960 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
CECO ENVIRONMENTAL CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CECO ENVIRONMENTAL CORP 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
43,71044,47022:12
0,0000,00016.10.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ARKADIAN STRATEGIC METALS
ARKADIAN STRATEGIC METALS PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ARKADIAN STRATEGIC METALS PLC0,000-100,00 %
ATLANTIC SAPPHIRE ASA0,106-100,00 %
CECO ENVIRONMENTAL CORP44,9600,00 %
ENHANCED GROUP INC0,995+0,61 %
EVROPI HOLDINGS SA1,298-1,67 %
INPOST SA15,300-0,58 %
NATHANS FAMOUS INC89,000,00 %
NEXT BIOMETRICS GROUP ASA0,039-100,00 %
ROOTS CORPORATION2,5800,00 %
TERRANOVA METALS LTD0,0380,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.