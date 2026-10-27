Die PayPal-Aktie kommt trotz der heute veröffentlichten Quartalszahlen nicht nachhaltig in Schwung und notiert aktuell bei 56,06 US$. In meiner Analyse von Ende August hatte ich nach dem gescheiterten Übernahmeversuch vor weiteren Kursverlusten gewarnt und die Unterstützung um 50 US$ als entscheidende Auffangzone hervorgehoben. Tatsächlich blieb ein größerer Rückschlag aus und die Käufer konnten die Aktie wieder stabilisieren. Doch auch der jüngste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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