Boeing hat seine neuen Quartalszahlen veröffentlicht und liefert Anlegern ein ziemlich gemischtes Bild. Während der US-Flugzeugbauer wieder mehr Umsatz erzielt und Aufträge in Rekordhöhe in den Büchern stehen, bleibt das Geschäft mit Passagiermaschinen schwierig. Warum die Aktie nach den Zahlen dennoch nachgibt und wie weit Boeing bei seiner Erholung inzwischen gekommen ist. Boeing steigert Umsatz - Verlust enttäuscht trotzdem Der US-Flugzeugbauer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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