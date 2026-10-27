Die Cintas-Aktie gerät am Dienstag kräftig unter Druck und zählt mit einem Tagesverlust von zeitweise mehr als -7% zu den schwächsten Werten im Nasdaq100. Dabei hatte sich der Titel zuvor eindrucksvoll zurückgemeldet und mit 226,69 US$ erst gestern ein neues Mehrmonatshoch markiert. Der heutige Abverkauf führte die Aktie jedoch bereits bis an die wichtige Unterstützung bei 209,50 US$, bevor sich erste Käufer zurückmeldeten. Mit aktuell 215,82 US$ ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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