Phison Electronics (8299TT), ein weltweit führender Anbieter von NAND-Flash-Controllern und Speicherlösungen, gibt mit Stolz bekannt, dass das Unternehmen beim Micron Supplier Day 2026 mit den "Outstanding Supplier Performance Awards" in der Kategorie "Halbleiter" sowie in der Kategorie "Best in Quality Montage und Prüfung" ausgezeichnet wurde. An der Veranstaltung, die in Boise, Idaho, USA, stattfand, nahmen Führungskräfte der obersten Ebene von Micron und dessen Zulieferern, darunter auch Phison, teil. Die Auszeichnungen unterstreichen unser Engagement für Spitzenleistungen in den Bereichen Qualität, Innovation und Zusammenarbeit mit Micron, einem weltweit führenden Anbieter von Halbleiterspeichern und Speicherlösungen.

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Phison wins Outstanding Supplier Performance Award in Semiconductor category and the Best in Quality Assembly and Test category at the Micron Supplier Day 2026

"Die Verleihung unseres dritten Micron Supplier Award in Folge ist eine große Ehre und ein Beleg für die Stärke unserer seit mehr als 17 Jahren bestehenden Partnerschaft", sagte KS Pua, CEO und Gründer von Phison Electronics. "Seit 25 Jahren hat sich Phison einen Namen durch Innovationen im Bereich der Controller, herausragende NAND-Speicherlösungen und das Bekenntnis zu außergewöhnlicher Qualität gemacht. Diese Auszeichnung spiegelt das Engagement unserer Teams weltweit sowie unser gemeinsames Bekenntnis mit Micron zur Weiterentwicklung von Speicher- und Speichertechnologien wider."

"Die Anerkennung von Phison durch Micron spricht nicht nur für die Qualität unserer Produkte, sondern auch für die Kompetenz unserer Mitarbeiter, die Disziplin unserer Prozesse und unsere jahrzehntelangen, kontinuierlichen Investitionen in Spitzenleistungen", sagte Michael Wu, General Manager und President von Phison US. "Qualität lässt sich nicht von heute auf morgen erreichen. Sie entsteht durch jahrelanges Engagement, Beständigkeit und kontinuierliche Verbesserung. Es ist uns eine Ehre, das Vertrauen von Micron gewonnen zu haben, und wir werden uns auch weiterhin an die höchsten Standards halten, denn ein Partner von Weltklasse wie Micron verdient nichts als das Beste."

Phison und Micron pflegen seit mehr als 17 Jahren eine enge strategische Partnerschaft und arbeiten dabei teamübergreifend auf globaler Ebene zusammen.

Micron Supplier Awards 2026

Die "Micron Supplier Awards" sind eine jährlich verliehene Auszeichnung, mit der herausragende Leistungen von Lieferanten in 14 Kategorien gewürdigt werden. Die Preisträger werden im Rahmen eines umfassenden Bewertungsverfahrens ermittelt, bei dem die Lieferanten anhand verschiedener Kriterien bewertet werden. Zu den Kategorien zählen Bauwesen, Front-End-Investitionen sowie IT- und Fachdienstleistungen. Die vollständige Liste der Kategorien und Preisträger finden Sie auf der Website von Micron.

Lieferantenpartnerschaften bei Micron

Das Lieferantenprogramm von Micron zielt darauf ab, starke Partnerschaften zu fördern und höchste Standards in Bezug auf Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Im Rahmen dieses Programms arbeitet Micron eng mit seinen Lieferanten zusammen, um den gemeinsamen Erfolg voranzutreiben und seinen Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten.

Über Phison Electronics

Phison Electronics ist ein weltweit führender Anbieter von NAND-Flash-Controllern und Speicherlösungen, dessen Produkte in mehr als jeder fünften weltweit ausgelieferten SSD zum Einsatz kommen. Phison hat sich zu einem milliardenschweren Unternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitern von denen 70 im Bereich Forschung und Entwicklung tätig sind und mehr als 2.000 Patenten entwickelt. Zu den Innovationen des Unternehmens gehört das Pascari-Portfolio an extrem leistungsstarken Enterprise-SSDs, die speziell für datenintensive Workloads in den Bereichen KI, Cloud und Hyperscale-Rechenzentren entwickelt wurden, darunter Pascari aiDAPTIV, eine preisgekrönte Lösung für kostengünstiges LLM-Training und Inferenz vor Ort.

Phison, das Phison-Design und das Phison-Logo sind eingetragene Marken oder Marken von Phison Electronics oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Produktangaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die abgebildeten Produkte können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

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[PHISON im Überblick]

Über 25 Jahre Erfahrung im Bereich des Designs von NAND-Controller-ICs und der Modulintegration.

Weltweit mehr als 5.000 Mitarbeiter, davon sind über 70 Ingenieure

Weltweit fast 2.000 Patente im Bereich Speichertechnologie.

Strebt durch die "5+5"-Wachstumsstrategie einen langfristigen Umsatz von über 100 Milliarden NT$ an

Der weltweite Marktanteil bei SSD-Controllern liegt bei über 20

Der weltweite Marktanteil von Steuerungen in Automobilqualität liegt bei über 40

Phison unterhält langfristige strategische Partnerschaften mit führenden NAND-Herstellern, darunter KIOXIA, Micron, SanDisk, Samsung, SK hynix und YMTC.

Mehr als 80 des Umsatzes von Phison stammen aus "hochwertigen" Anwendungsmärkten für NAND-Speicher, darunter Server, Automobiltechnik, eingebettete Systeme, industrielle Anwendungen, Spielekonsolen und generative KI. Dadurch ist Phison in der Lage, trotz der Schwankungen im NAND-Branchenzyklus relativ stabile Umsätze und eine konstante Rentabilität aufrechtzuerhalten.

Das umfassende Verständnis und die Integration von Phison im gesamten NAND-Ökosystem einschließlich starker bilateraler Partnerschaften mit vorgelagerten NAND-Herstellern und einer engen Zusammenarbeit mit nachgelagerten Kunden im Bereich der NAND-Speicheranwendungen stellen den unersetzlichen Mehrwert dar, den Phison seinen weltweiten Kunden und Partnern bietet, und dienen als entscheidender Wettbewerbsvorteil, der es Phison ermöglicht, innerhalb der NAND-Branche widerstandsfähig und einflussreich zu bleiben.

[Zukunftsgerichtete Aussagen]

Informationen in dieser Pressemitteilung, die nicht historischer Natur sind, stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" dar. Phison weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen auf den nach bestem Wissen von Phison verfügbaren Informationen und den aktuellen Erwartungen beruhen und verschiedenen Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aus einer Vielzahl von Gründen erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen, darunter unter anderem Risiken im Zusammenhang mit Veränderungen bei Angebot und Nachfrage, Produktions- und Lieferkapazitäten, Design-Wins, Markteinführungszeit, Wettbewerb auf dem Markt, konjunkturelle Schwankungen in der Branche, die finanzielle Lage der Kunden, Wechselkursschwankungen, Rechtsstreitigkeiten, Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Veränderungen der Weltwirtschaft, Naturkatastrophen sowie andere unerwartete Ereignisse, die das Geschäft und den Betrieb von Phison beeinträchtigen könnten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Phison keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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