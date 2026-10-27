Aktuelle Schlagzeilen wie "Chipaktien im Aufwind", angetrieben durch milliardenschwere KI-Finanzierungen von Meta, SpaceX und Anthropic, sorgen derzeit für neuen Optimismus im Halbleitersektor. Bevor diese positiven Nachrichten jedoch als Basis für Anlageentscheidungen herangezogen werden, empfiehlt sich ein datenbasierter Rückblick. Eine ähnliche mediale Ausgangslage begleitete im Spätsommer die Aktien von Micron Technology (MU) und SanDisk (SNDK). Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Finanzmarktwelt.de