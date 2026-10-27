DJ Eigenkapitalanforderungen für Deutsche Bank gesunken

DOW JONES--Die Deutsche Bank muss ihr Geschäft im kommenden Jahr gemäß den Anforderungen der Europäischen Zentralbank (EZB) im Überprüfungs- und Bewertungsprozesses der Aufsicht (SREP) mit etwas weniger Eigenkapital hinterlegen als im Vorjahr. Wie die Bank mitteilte, wurde die sogenannte Säule-2-Anforderung (P2R) auf eine Quote von 2,60 Prozent ab Anfang Januar 2027 festgelegt, 25 Basispunkte weniger als für 2026.

Die aufsichtliche Anforderung insgesamt für die harte Kernkapitalquote beläuft sich für 2027 auf 11,07 Prozent. Für das zweite Quartal 2026 hatte die Bank eine Quote von 13,92 Prozent ausgewiesen.

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October 27, 2026 13:15 ET (17:15 GMT)

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