FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
OSI.ONE.MET. O.N. JI8 CA68827W1077
AB/FROM ONWARDS 27.10.2026 19:46 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
OSI.ONE.MET. O.N. JI8 CA68827W1077
AB/FROM ONWARDS 27.10.2026 19:46 CET
© 2026 Xetra Newsboard