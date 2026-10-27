Dortmund - In der 2. Runde des DFB-Pokals hat Borussia Dortmund gegen Werder Bremen mit 3:2 gewonnen und damit das Achtelfinale erreicht.Bereits in der 6. Minute erzielte Serhou Guirassy das Führungstor für die Gastgeber. BVB-Mittelfeldspieler Felix Nmecha hatte einen Angriff aus der eigenen Hälfte nach vorn getrieben und seinen Teamkollegen Maximilian Beier auf der linken Seite bedient, der den Ball anschließend direkt an den Fünfmeterraum querlegte. Dort legte Julian Ryerson für Guirassy auf, der per Direktabnahme halbhoch aus kurzer Distanz vollendete.In der 17. Minute baute Carney Chukwuemeka die Führung für den BVB weiter aus. Nachdem die Dortmunder sich das Leder in der gegnerischen Hälfte ohne Gegnerdruck zugespielt und letztlich Joey Veerman hoch in den Strafraum geflankt hatte, legte Jobe Bellingham per Kopf zurück zu seinem Teamkollegen Chukwuemeka, der die Kugel mit dem ersten Kontakt ins rechte untere Eck knallte.In der 65. Minute erzielte Niclas Füllkrug den Anschlusstreffer für Werder durch einen verwandelten Elfmeter. Zuvor hatte BVB-Verteidiger Ryerson im eigenen Strafraum seinen Gegenspieler Mick Schmetgens zu Boden gezogen, woraufhin der Schiedsrichter Robert Schröder auf den Punkt zeigte.Wenig später schnürte Füllkrug seinen Doppelpack und erzielte in der 68. Minute den Ausgleichstreffer für die Gäste. Werders Mittelfeldspieler Chuki hatte das Leder an der Mittellinie zu seinem Teamkollegen Füllkrug gespielt, der BVB-Verteidiger Waldemar Anton tunnelte und auf einmal freie Bahn in Richtung des Dortmunder Kastens hatte. Von außerhalb des Strafraums traf Füllkrug mit einem platzierten Distanzschuss ins rechte untere Eck.In der 3. Minute der Nachspielzeit der zweiten Hälfte erzielte Marcel Sabitzer das Führungstor für die Hausherren. Aus halblinker Position traf Sabitzer durch einen direkten Freistoß aus rund 20 Metern sehenswert ins linke obere Eck zum 3:2-Endstand.Im Parallelspiel gewann der Zweitligist SV Darmstadt 98 auswärts gegen den Bundesligisten SV Elversberg mit 2:0 und zog damit ebenfalls ins Achtelfinale ein.Bereits in der 6. Minute brachte Lars Kehl die Darmstädter mit einem sehenswerten Freistoß aus 25 Metern in Führung. Der Ball landete am Innenpfosten und sprang von dort ins Tor. Elversberg dominierte das Spielgeschehen, konnte jedoch die gut organisierte Abwehr der Gäste nicht überwinden. Immer wieder scheiterten die Elversberger Angriffe an Darmstadts Torhüter Schuhen, der eine starke Leistung zeigte.In der 56. Minute erhöhte Milan Smit auf 2:0 für Darmstadt. Nach einer flachen Ecke von Duijvestijn fand der Ball im Fünfmeterraum Smit, der keine Mühe hatte, den Ball im Tor unterzubringen. Trotz des Rückstands gab Elversberg nicht auf und drängte weiter auf den Anschlusstreffer, doch die Präzision im Abschluss fehlte.In der Schlussphase versuchte Elversberg alles, um das Blatt zu wenden, doch die Darmstädter Defensive hielt stand. Am Ende jubelten die Gäste aus Darmstadt über den Einzug ins Achtelfinale, während Elversberg trotz einer kämpferischen Leistung das Nachsehen hatte.Die weiteren Ergebnisse: 1. FC Köln - 1. FC Union Berlin 5:0, Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC 2:0.