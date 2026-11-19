DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds Chefcoach Niko Kovac ist - nicht ganz ernst gemeint - nach der Veröffentlichung des Videospiels GTA 6 in Sorge um den Schlaf seiner Spieler. Auch Kovac, der nach eigener Aussage keine Spielkonsole zu Hause hat ("Aus dem Alter bin ich, glaube ich, raus") ist der Hype um das Spiel "Grand Theft Auto 6" (GTA 6) nicht entgangen.

"Ich habe vor einiger Zeit gehört, dass dieses Spiel rauskommt. Das war, glaube ich, diese Nacht", sagte der 55-Jährige am Donnerstag und fügte schmunzelnd hinzu: "Dann gehe ich schon davon aus, dass sie es spielen. Hoffentlich nicht so exzessiv spielen, dass sie Tag und Nacht verwechseln. Das wäre dann problematisch." Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) muss der Tabellenzweite im West-Schlager beim Tabellen-Schlusslicht Borussia Mönchengladbach antreten.

"Braucht man dafür eine Applikation?"



Kovac kokettierte zudem damit, in Sachen Videospiele nicht ganz firm zu sein. "Macht man das per Applikation inzwischen? Ode braucht man Hardware dafür", fragte der BVB-Trainer schmunzelnd.

Unabhängig vom Schlaf seiner Spieler ist am Samstag der Einsatz von Waldemar Anton (muskuläre Probleme), Serhou Guirassy und Carney Chukwuemeka (jeweils Oberschenkelverletzung) fraglich. "Da werden wir heute und morgen schauen. Ihr Einsatz ist nicht ausgeschlossen. Aber genauso wenig ist ausgeschlossen, dass sie nicht spielen können", sagte Kovac. Das Trio hatte sich vor der Länderspielpause verletzt./lap/DP/mis