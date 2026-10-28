München (ots) -Nur 2 Siege nach 8 Spielen in der EuroLeague - das ist schon mehr als nur eine Ergebniskrise für den FC Bayern! Nach dem 84:88 gegen Barcelona konstatiert MagentaSport-Experte Per Günther, dass die Münchner "weit davon entfernt sind, eine wirklich gefestigte EuroLeague-Mannschaft zu sein." Trainer Anton Gavel spielt trotz der schweren Situation nicht auf Zeit: "Das ist wie bei anderen Mannschaften in der EuroLeague. Sie haben keine Zeit, wir haben genauso wenig Zeit, um zu wachsen. Vor allem auch wenig Training, was das angeht. Aber das wussten wir von Anfang an. Klar, haben wir uns vorgenommen, hier mehrere Spiele zu gewinnen. Das ist uns nicht gelungen. Wir müssen ein Spiel finden, in dem wir das einfach brechen und hoffentlich nach oben weiterschauen können." Auch Positives gibt es im Moment wenig für den Coach: "Gerade jetzt, direkt nach dem Spiel, kann man die Niederlage nicht schönreden. Das ist die nächste Niederlage, die wir zuhause kassieren müssen. Jetzt überwiegt klar das Negative."In der Halbzeit erklärt Alan Ibrahimagic, Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft, die neue Aufgabenteilung zwischen ihm und Boss Alex Mumbru, seit Sommer auch als Klub-Trainer bei Bologna. "Ich bin hauptsächlich in der BBL unterwegs, weil Álex das wegen der EuroLeague-Saison nicht sehen kann. In der NBA werde ich im Januar eine Tour starten, weil wir im Hinblick auf den Sommer mit den Jungs persönlich sprechen wollen. Das übernehme ich dieses Jahr." Ibrahimagic hatte das deutsche Team während des EM-Titelgewinns und des krankheitsbedingten Ausfalls von Mumbru gecoacht.Am 5. Spieltag des EuroCups gab es für die Frankfurt Skyliners einen deutlichen 113:97-Sieg gegen U-BT Cluj-Napoca. Sogar Trainer Klaus Perwas war durchaus zufrieden: "Defensiv waren wir nicht schlecht. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir schon mal 113 Punkte gemacht haben. Das ist sicher ein gutes Ergebnis. Ich habe den Jungs gesagt, mit einem freien Kopf zu spielen, das Spiel zu genießen, hart zu spielen, das Spiel einfach zu halten."Die Freude überwiegt auch bei ratiopharm Ulm, das bei Lietkabelis Panevezys in Litauen ein 86:68-Sieg gelang. Trainer Ty Harrelson sieht sein Team nah am Optimum: "Ich bin stolz auf das Team. Sie sind heute zusammengekommen und haben den Basketball gespielt, den wir spielen wollen. Es gibt immer noch einige Dinge, die wir verbessern können. Aber über weite Strecken haben wir richtig gut zusammengespielt."In der Basketball Champions League erwische Bamberg einen komplett gebrauchten Abend und unterlag Pallacanestro Varese überdeutlich 61:95.Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen vom Dienstag des 8. Spieltags der EuroLeague. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht es mit Basketball bei MagentaSport am Mittwoch. Ab 18.45 Uhr empfangen die NINERS Chemnitz im EuroCup Titelverteidiger Cosea JL Bourg-en-Bresse. AM Donnerstag spiel München bei Roter Stern Belgrad - live ab 19.45 Uhr.EuroLeague | 8. Spieltag: FC Bayern München - FC Barcelona 84:88 | Bayern weiter auf der Suche nach dem ersten Heimsieg: "Wir müssen ein Spiel finden, in dem wir das einfach brechen"Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=MnRjVWx2K3AvMFpabVVBSURBVDdDK2UvckdTZ3RLWlcwMm1CdUEyNUwvYz0=Der einzige Münchner Lichtblick neben Jo Thiemann an einem frustrierenden EuroLeague-Abend: Miles Norris mit 17 Punkten. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=SVBxNTNFWllUUnNYbXF2cWQxVmdYU0VqaEpzRWZRTGF1ci9oQXFQMnlPaz0=Miles Norris, 17 Punkte, 3 Rebounds und ein Assist gegen Barcelona, darüber, was den Bayern in engen Spielen noch fehlt: "Wir müssen die kompletten 40 Minuten spielen. Letztes Spiel haben wir langsam angefangen. Heute kommen wir gut ins 1. Viertel rein. Im Lauf des Spiels müssen wir einfach besser vollstrecken."...ob es - trotz der Niederlage - ein Schritt in die richtige Richtung war: "Definitiv! Wir hatten einfach volle Tage. Es wäre gut gewesen, ein paar Siege zu holen. Aber wir müssen jeden Tag fokussiert bleiben, Videoanalyse machen, als Team besser werden und uns jeden Tag verbessern."...ob es mit 17 Punkten ein 'Breakthrough Game' für ihn war: "Ein bisschen. Ich mache, was ich kann, um dem Team zu helfen, zu gewinnen. Ich versuche, mit etwas Energie rauszukommen. Meine Teamkollegen haben mich an den richtigen Orten gefunden, sodass ich gut vollstrecken konnte."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RE5FNEMyTzdsTGlPbGZ6clkzeXRWbFF4VFljRU9PNlVlejdOR3dycVlwaz0=Anton Gavel, Trainer FC Bayern: "Wir haben uns fest vorgenommen, irgendwann ein Heimspiel zu gewinnen. Das war heute nicht der Fall. Wir haben im letzten Viertel nicht die nötigen Stops gemacht. Gerade wenn es wichtig war, hat uns [Kevin] Punter sehr wehgetan. Offensiv haben wir bei -3 ein Turnover. Das war ärgerlich. Wir müssen uns jetzt irgendwie aus dieser Situation rausbekommen und werden weiterhin dran arbeiten, dass wir besser werden."...wie sich die leichten Turnover abstellen lassen: "Das ist wie bei anderen Mannschaften in der EuroLeague. Sie haben keine Zeit, wir haben genauso wenig Zeit, um zu wachsen. Vor allem auch wenig Training, was das angeht. Aber das wussten wir von Anfang an. Klar, haben wir uns vorgenommen, hier mehrere Spiele zu gewinnen. Das ist uns nicht gelungen. Wir müssen ein Spiel finden, in dem wir das einfach brechen und hoffentlich nach oben weiterschauen können."...was man Positives aus dem Spiel mitnehmen kann: "Man kann aus jedem Spiel Positives nehmen. Aber gerade jetzt, direkt nach dem Spiel, kann man die Niederlage nicht schönreden. Das ist die nächste Niederlage, die wir zuhause kassieren müssen. Jetzt überwiegt klar das Negative."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NkJKbkxnbW82eUY0cjdpaERERWw3NnJwTWl2U05CdHpWTWJQOGFTR3B6UT0=Per Günther, MagentaSport-Experte, über die Probleme des FC Bayern in dieser EuroLeague-Saison: "Die Sorgenfalten sind gleichbleibend. Die Münchner sind besser als gegen Dubai aufgetreten [91:107, 36:63 zur Pause, Anm. d. Red.]. Das kann aber auch nicht der Anspruch sein. Alles wäre besser gewesen, als das, was wir in der 1. Halbzeit gegen Dubai gesehen haben. Das ist jetzt schon ein Brett. Du rechnest immer so auf dem kleinen Bierdeckel und sagst, du musst ungefähr die Hälfte deiner Spiele gewinnen. Jetzt bist du schon vier drunter. Du bist 2:6. Jetzt kommen vier Auswärtsspiele. Wenn es doof läuft, bist du 3:9. Dann bist du schon 6 unter dem Soll. Die musst du dir irgendwann wieder zurechtklauen. Wir sind uns alle sicher: Anton Gavel mit der Qualität als Trainer, mit dem, was an Spielerpotential da schlummert - die Münchner werden besser sein. Irgendwann werden sie in der Spur sein, dann werden sie Spiele gewinnen, dann wird die Stimmung gut sein. Aber die Frage ist: Wird der Punkt zu spät kommen, dass sie ihre Ziele erreichen? Mit jedem verlorenen Heimspiel, gerade mit den machbaren, wird diese Sorge realer, dass das zu spät klicken wird."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MXV4eVRUZitpcDYzUWlTR29obzY1VmQrUGhRc2pUSmF3TGRsWlhmSVA3ND0=Mumbrú-Co Ibrahimagic im Interview: EuroLeague - und NBA-Tour im JanuarAlan Ibrahimagic, Co-Trainer Nationalmannschaft, in der Halbzeitpause darüber, ob schon absehbar ist, wie der Kader für die Länderspiele im November aussehen wird: "Ein bisschen absehbar schon. Aber es sind noch einige Fragezeichen offen. Bei den EuroLeague-Spielern ist es noch nicht ganz sicher. Da befinden wir uns und da befindet sich Álex Mumbrú in Kontakt. Das wird noch ein bisschen dauern, bis wir wirklich Klarheit haben."...über die Kommunikation mit Álex Mumbrú, nachdem dieser selbst einen Job in der EuroLeague, bei Virtus Bologna angenommen hat: "Die Kommunikation ist sehr gut. Wir sind immer in Kontakt. Er hat viel mit EuroLeague und der italienischen Liga zu tun. Aber wir telefonieren oft. Ich bin tatsächlich morgen dort, gegen Maodo [Lô], gegen Zalgiris. Das ist ein bisschen Vorbereitung auf das Fenster."...wieviel er generell unterwegs ist, in der EuroLeague oder bei den Nationalspielern in der NBA: "Erstmal EuroLeague, Bayern und neuerdings Bologna. Ansonsten ist noch nichts geplant. Ich bin hauptsächlich in der BBL unterwegs, weil Álex das wegen der EuroLeague-Saison nicht sehen kann. In der NBA werde ich im Januar eine Tour starten, weil wir im Hinblick auf den Sommer mit den Jungs persönlich sprechen wollen. Das übernehme ich dieses Jahr."...wie ein München-Trip für ihn aussieht: "Mit den Bayern-Spielern spreche ich relativ häufig, auch zwischendurch. Ich wohne in der Nähe, in Nürnberg. Ich fahre vor dem Spiel kurz her und dann wieder zurück. Aber ich habe vor ein paar Tagen oder einer Woche, als sie in Hamburg waren, ein bisschen länger mit den Bayern sprechen können. Da ist der Kontakt ziemlich gut."...wie wichtig für ihn und das Trainerteam die Leistungen in der EuroLeague sind: "Sie kennen ihre Rolle [in der Nationalmannschaft]. Dann sind sie in einem System, in dem sie sich wohlfühlen. Aber ich glaube, wie Per gesagt hat, was für Daniel [Theis] gilt, gilt für alle: Wenn sie in relevanten Teams auf hohem Niveau um etwas spielen, hilft das ihrer persönlichen Entwicklung und damit auch der Nationalmannschaft."...wie sein NBA-Trip aussieht: "Jeder Spieler wird besucht. Mit Ariel [Hukporti] haben wir ein Fragezeichen, wie es mit der Recovery und der Reha weitergeht, wo er sein wird. Da sind wir uns noch nicht sicher. Ansonsten besuchen wir alle NBA-Spieler. Unter anderem auch Franz. Sie haben viel Talent, einen neuen Trainer. Ein bisschen Geduld haben sie und werden sie auch brauchen. Aber ich glaube, dass das eine ziemlich gute Saison für sie sein könnte."...über Dennis Schröder: "Er wird immer relevant sein. Er weiß, wenn er eine Rolle hat, spielt er auf jeden Fall viel besser. Das zeigt er auch jetzt wieder."Per Günther, MagentaSport-Experte, über Dennis Schröder, der als erster Spieler der NBA-Geschichte für 9 Franchises in einem Spiel mindestens 25 Punkte gemacht hat: "Das ist unglaublich! Dirk Nowitzki hat das nur für eine einzige Mannschaft geschafft. Neunmal so gut, das ist schon brutal. Ich bin überrascht, was Dennis gerade abfackelt. Es sieht so aus, als würde es ihm großen Spaß machen. Es sind 1-2 Spieler verletzt, die sonst Minuten klauen werden. Aber das ist erstmal egal. Dennis bläst an seinen Gegenspielern vorbei. Der erste Schritt ist so schnell wie eh und je. Er hat Spaß. Alles gut."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dldENVpwSGt3MHU1QTNLSzI2ZzFObEVldVdibC9NNkpzN2RrVldtRDUrOD0=Roter Stern Belgrad - Maccabi Tel Aviv 100:78 | Je 4 Punkte für Krämer und Theis - aber Roter Stern holt den SiegLink zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=MitLc29SQW9iZlpGRHhNUU9VUlo3cUpEVkhnUFFaS1pQUC9aTkcveDBWND0=EuroCup | 5. Spieltag: Frankfurt Skyliners - U-BT Cluj-Napoca 113:97 | Freude in Frankfurt: "Kann mich nicht erinnern, dass wir schon mal 113 Punkte gemacht haben"Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=YmcwZmRObkh1MVc4ZUQ3OUZ0NkVhTllvRlhUUGFrU1ZEOUwyRnBCVVFpTT0=Starker Auftritt von Judah Mintz! Mit 17 Punkten, einem Rebound und 5 Assists wird der Youngster Frankfurts bester Werfer! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=T1lVYUpHWlhNWWgxYitFMk1GM3NXREVuaTNPRHdDVk11YmR5U0pyOXpaZz0=Klaus Perwas, Trainer Frankfurt: "Das Spiel ist heute so gelaufen. Defensiv waren wir nicht schlecht. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir schon mal 113 Punkte gemacht haben. Das ist sicher ein gutes Ergebnis. Ich habe den Jungs gesagt, mit einem freien Kopf zu spielen, das Spiel zu genießen, hart zu spielen, das Spiel einfach zu halten. Das haben sie gemacht."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QlVtSy9na25UakJCZTh5SzhsS0haZFBTYldMUkJpL2wralhXVDB4VGVDND0=Radii Caisin, 7 Punkte, 3 Rebounds und 2 Assists gegen U-BT Cluj-Napoca: "Heute haben wir sehr gut als Mannschaft zusammengespielt. Das Wichtigste ist, dass wir das über die ganzen vier Viertel gemacht haben. Letzte Woche haben wir die 1. Hälfte super gespielt und die 2. Hälfte...geht so. Heute haben wir das von Anfang bis Ende souverän kontrolliert. Jeder hat daran teilgehabt."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ckFWUDgxKzVRMmcxS0ZneUhaYkpFLzRmTHNuSC9PV0dFVzlGWUhZcjRiST0=7Bet-Lietkabelis Panevezys - ratiopharm Ulm 68:86 | "Sind fast da": Ulm nach starker Auswärtsperformance nah am OptimumLink zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=elJ5L3pRTUs0N3hoZEU1ZEVNMXZXczFQTHUvbkNTaWF1OWkxaUdGL0VuUT0=Schön gespielt! Michael Rataj findet Armel Traore, der per Dunk vollendet! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=MlpuZXlvNzlzUjRodTM2UVVzalhjejUxMDlkN3o3cnJqVWVhSU1MYmlDWT0=Jaylen Sims, Player Of The Game mit 13 Punkten, 4 Rebounds und 2 Assists gegen Lietkabelis Panevezys: "Ich bin sehr happy. Das war ein großartiger Teamerfolg. Jeder hat dazu beigetragen. Wir haben einen großartigen Sieg gegen ein großartiges Team geholt."...ob die Ulmer nach dem 3. Saisonsieg im EuroCup schon ihr volles Potential entfalten: "Noch nicht. Es gibt noch viele Dinge, die wir verbessern können. Und ich glaube, das ist das Gute. Wir haben mit 18 Punkten Vorsprung gewonnen. Trotzdem gibt es noch so viel, das wir verbessern können. Noch nicht. Aber wir sind fast da."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VDJYaFBrUXgwaGJ6U2pNVHZNNVVIVSs2RWxHblhIU3RVdXZJaEFHK3dlOD0=Ty Harrelson, Trainer Ulm: "Das fühlt sich großartig an. Ich bin stolz auf das Team. Sie sind heute zusammengekommen und haben den Basketball gespielt, den wir spielen wollen. Es gibt immer noch einige Dinge, die wir verbessern können. Aber über weite Strecken haben wir richtig gut zusammengespielt. Unsere Defense war fokussierter und auf den Punkt da. Ich bin sehr stolz auf die Gruppe."...was der Sieg bedeutet: "Das ist sehr wichtig für die EuroCup-Tabelle, besonders auswärts so einen hohen Sieg rauszuspielen. Man kann das Potential von unserem Team sehen. Wir müssen nur konstant sein. Wir sind ein bisschen jung, ein bisschen unerfahren. Aber heute haben wir zusammengespielt. Das war der Schlüssel."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=T090ZkpzUXlpYk9LRUttalcwTWtKTndoWTdXc2p6dUdYd2pyd1MvVXZQdz0=Basketball Champions League (BCL) | 3. Spieltag: BMA365 Bamberg Baskets - Pallacanestro Varese 61:95 | 0:13-Start ins 3. Viertel: Heimdebakel für BambergLink zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=cWF1Sk00bUFlMGZXTWtxRUNqV1BQNFZOTUxTemxaV1JIdUxYWDZLS3lpdz0=BasketballDeutschland: Neue exklusive Doku-Reihe und Basketball-Podcast von MagentaSportDie neueexklusive Doku-Reihe BasketballDeutschland stellt den ganzen Sport wie noch nie ins Rampenlicht: Seit dieser Saison führt das Format die Erzählung des Basketball-Aufschwungs in Deutschland weiter - von den Nationalmannschaften der Männer, dem amtierenden Welt- und Europameister, und der Frauen, die bei der Heim-WM in Berlin sensationell erstmals das Halbfinale erreichten, über 3x3 Basketball bis hin zum Nachwuchs- und Amateurbereich. Basketball Deutschland gibt es exklusiv nur bei MagentaSport und MagentaTV zu sehen. Episode 2 mit dem Titel "Next Step" ist heute erschienen und dreht sich hauptsächlich um die deutschen Basketball-Frauen bei der erfolgreichen Heim-WM in Berlin, dazu kommen noch Einblicke in die Saisonvorbereitung des FC Bayern Basketball - mit besonderem Fokus auf einen der namhaften FCB-Neuzugänge, Welt- und Europameister Johannes Thiemann.In BasketballDeutschland, der Basketball-Podcast von MagentaSport, liefern die Hosts Per Günther, Benni Zander und Basti Ulrich jede Woche mittwochs alles, was die Fans zur EuroLeague wissen müssen - und natürlich auch zur BBL, zu den deutschen Nationalmannschaften der Männer und Frauen und ein bisschen NBA und WNBA dürfen auch nicht fehlen. Kurz gesagt: alles Wichtige sowie jede Menge Unwichtiges und Humorvolles rund um den laut Eigenwerbung "einzig wahren Hallensport". Verfügbar u.a. über Podigee (abteilungbasketball.podigee.io), den MagentaSport YouTube-Kanal und Podcatcher wie Spotify oder Apple Podcasts.Basketball bei MagentaSport und MagentaTVEuropas bester Basketball mit allen Spielen der EuroLeague. Dazu der BKT EuroCup und die Basketball Welt- und Europameisterschaften der Herren, Frauen sowie die U19 und U17-Weltmeisterschaften, weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaften sowie die 3x3 Welt- und Europameisterschaften und weitere 3x3 Top-Events der FIBA World Tour live.Basketball live bei MagentaSport und MagentaTV im ÜberblickEuroLeague | 8. SpieltagMittwoch, 28.10.2026ab 18.15 Uhr: Besiktas Istanbul - Olympiakos Piräusab 18.45 Uhr: Hapoel Tel Aviv - Anadolu Efes Istanbulab 19.45 Uhr: ASVEL Villeurbanne - Partizan Belgradab 20.15 Uhr: Virtus Bologna - Zalgiris KaunasEuroLeague | 9. SpieltagDonnerstag, 29.10.2026ab 19.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - FC Bayern Münchenab 19.50 Uhr: Maccabi Tel Aviv - Paris Basketballab 20.30 Uhr: Real Madrid - Fenerbahce IstanbulFreitag, 30.10.2026ab 16.45 Uhr: Dubai Basketball - Hapoel Tel Avivab 18.15 Uhr: Anadolu Efes Istanbul - Panathinaikos Athenab 18.45 Uhr: Zalgiris Kaunas - Partizan Belgradab 19.45 Uhr: ASVEL Villeurbanne - Baskonia Vitoria-Gasteizab 20.00 Uhr: EuroLeague-Konferenz, Olympiakos Piräus - Armani Olimpia Mailandab 20.15 Uhr: FC Barcelona - Valencia Basket, Virtus Bologna - Besiktas IstanbulEuroCup | 5. SpieltagMittwoch, 28.10.2026ab 18.45 Uhr: NINERS Chemnitz - Cosea JL Bourg-en-Bresseab 19.20 Uhr: Baglietto Derthona Tortona - Rostock SeawolvesEuroCup | 6. SpieltagDienstag, 03.11.2026ab 18.50 Uhr: Buducnost Podgorica - NINERS Chemnitzab 19.15 Uhr: ratiopharm Ulm - Bahcesehir College IstanbulMittwoch, 04.11.2026ab 17.20 Uhr: Türk Telekom Ankara - Skyliners Frankfurtab 20.20 Uhr: Recoletas Salud San Pablo Burgos - Rostock SeawolvesBasketball Champions League (BCL) | 3. SpieltagMittwoch, 28.10.2026ab 18.50 Uhr: RASTA Vechta - Hapoel Maoz Daniel Holonab 19.50 Uhr: ALBA Berlin - Surne BilbaoMittwoch, 04.11.2026ab 19.50 Uhr: Telekom Baskets Bonn - Bnei Penlink HerzliyaBasketball Champions League (BCL) | 4. SpieltagDienstag, 10.11.2026ab 18.20 Uhr: Hapoel Maoz Daniel Holon - RASTA Vechtaab 19.50 Uhr: Surne Bilbao - ALBA BerlinMittwoch, 11.11.2026ab 20.20 Uhr: UCAM Murcia - BMA365 Bamberg BasketsPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6379190