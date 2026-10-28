Ausweitung der Produktion: GoGold: Mehr Silberproduktion und 288 Millionen USD Liquidität

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Die Silberförderung steigt im Geschäftsjahr 2026 um rund 18 Prozent. Mit 288 Millionen US-Dollar gemeldeten Barmitteln treibt GoGold den Bau von Los Ricos South voran.

Anzeige/Werbung - Im Auftrag von GoGold Resources Inc. SRC swiss resource capital AG unterhält mit GoGold Resources Inc. einen entgeltlichen, erfolgsunabhängigen IR-Beratervertrag. Verfasser: freier Journalist. Erstveröffentlichung: 28.10.2026, 05:30 Uhr Berlin/Zürich.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

GoGold Resources (WKN: A1JAES) verbindet eine laufende Silber- und Goldproduktion mit dem Aufbau eines weiteren Bergwerks. Entscheidend für die weitere Entwicklung wird sein, ob das Unternehmen den Bau von Los Ricos South wie geplant abschließen kann. Der entscheidende Unterschied zu einem reinen Explorationsunternehmen liegt in der vorhandenen Produktion: Parral liefert bereits Metalle, während Los Ricos South noch Investitionen erfordert. Damit stehen zwei unterschiedliche Entwicklungsphasen nebeneinander, deren Fortschritt sich an Produktionszahlen, Liquidität und konkreten Bauetappen messen lässt.

Parral: Silberförderung wächst um 18 Prozent

Im Geschäftsjahr 2026 produzierte die Anlage Parral 1.000.242 Unzen Silber, rund 18 Prozent mehr als im Vorjahr. Hinzu kamen nach Unternehmensangaben 11.647 Unzen Gold, 326 Tonnen Kupfer und 466 Tonnen Zink. Die rechnerisch ausgewiesene Gesamtproduktion entsprach rund 1,86 Millionen Unzen Silberäquivalent (AgEq).

Quelle: GoGold Resources

Die ausgewiesene AgEq-Jahresproduktion sank gegenüber dem Vorjahr von 2.150.192 auf rund 1,86 Millionen Unzen und damit um etwa 14 Prozent, trotz der höheren Silberförderung. Wesentlich dafür waren die veränderten Metallpreisrelationen: Laut GoGold fiel das für die Jahresberechnung verwendete Gold-Silber-Verhältnis von 90 auf 66. Unter Anwendung der Vorjahresrelationen errechnet das Unternehmen für 2026 hingegen 2.184.844 AgEq-Unzen, rund zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Dieser hypothetische Vergleich erleichtert die Einordnung der operativen Entwicklung, ersetzt aber nicht den ausgewiesenen Jahreswert.

Quelle: GoGold Resources

Im vierten Geschäftsquartal erreichte Parral rund 530.000 AgEq-Unzen, gegenüber 477.464 AgEq-Unzen im dritten Quartal, ein Zuwachs von rund elf Prozent. Der Quartalsvergleich zeigt damit einen Anstieg der ausgewiesenen Äquivalentproduktion zum Geschäftsjahresende. Für die weitere Entwicklung bleibt entscheidend, ob Parral das Produktionsniveau halten und daraus nach Betriebsausgaben dauerhaft Mittel erwirtschaften kann; die Produktionsmenge allein belegt noch keinen bestimmten Nettoertrag oder freien Cashflow.

Liquidität unterstützt die Bauphase

Zum 30. September 2026 bezifferte GoGold seine Barmittel auf 288 Millionen US-Dollar. Sie schaffen nach Unternehmensdarstellung Spielraum für die laufenden Bauarbeiten an Los Ricos South. Laut Meldung vom 22. September ist das Projekt vollständig finanziert, ohne Schulden oder zusätzliches Eigenkapital. Diese Aussage beruht auf den internen Planannahmen des Unternehmens; sie schließt einen späteren zusätzlichen Kapitalbedarf nicht aus.

Die tatsächliche Liquiditätsentwicklung hängt von den operativen Zahlungsströmen bei Parral, Bauausgaben, Lieferterminen, Metallpreisen und möglichen Kostenüberschreitungen ab. Für die Finanzierungsaussage verwendete GoGold laut Meldung vom 22. September interne Schätzungen mit 60 US-Dollar je Unze Silber und 4.200 US-Dollar je Unze Gold; während der Bauphase will das Unternehmen Barmittel von mindestens 130 Millionen US-Dollar halten. Diese Untergrenze ist ein Planwert, kein garantierter Kassenbestand. Bis zum 22. September hatte GoGold 15 Millionen US-Dollar für das Projekt ausgegeben.

Los Ricos South: Machbarkeitsstudie als Grundlage

Das Projekt Los Ricos South liegt im mexikanischen Bundesstaat Jalisco. Die im Januar 2025 vorgestellte Machbarkeitsstudie nach NI 43-101 weist nach den veröffentlichten Studienangaben rund 10,2 Millionen Tonnen nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven mit etwa 90,7 Millionen enthaltenen AgEq-Unzen aus. Die modellierte, über die Minenlaufzeit zahlbare Menge von rund 79,9 Millionen AgEq-Unzen ist davon zu unterscheiden.

Das Basisszenario der Machbarkeitsstudie nennt einen Kapitalwert nach Steuern von 355 Millionen US-Dollar bei einem Diskontsatz von fünf Prozent und unterstellten Preisen von 26,80 US-Dollar je Unze Silber, 2.330 US-Dollar je Unze Gold und 4,00 US-Dollar je Pfund Kupfer. Die modellierte Minenlaufzeit beträgt 15 Jahre. Der Kapitalwert fasst prognostizierte und auf den Bewertungsstichtag abgezinste Zahlungsströme zusammen. Er hängt unter anderem von Metallpreisen, Investitionen, Betriebskosten und Produktionsverlauf ab.

Die Studie veranschlagt anfängliche Investitionen von rund 227 Millionen US-Dollar einschließlich eines Risikopuffers von rund 21 Millionen US-Dollar. Diese Beträge sind historische Studienwerte und keine Bestätigung der tatsächlich bis zur Fertigstellung anfallenden Gesamtausgaben. Ein vorgesehener Risikopuffer reduziert die planerische Unsicherheit.

Baufortschritt und Zeitplan

Am 8. Juni 2026 meldete GoGold Resources (WKN: A1JAES), dass die Umweltbehörde SEMARNAT alle noch ausstehenden Genehmigungen für die Untertagemine Los Ricos South erteilt und der Verwaltungsrat den Bau beschlossen hat; am 25. August folgte der offizielle Baubeginn.

Quelle: GoGold Resources

Am 22. September meldete GoGold eine weit fortgeschrittene Räumung des Geländes mit mehr als 150 Auftragnehmern vor Ort. Als Nächstes stehen die untertägige Erschließung, der Aufbau der Aufbereitung und die Inbetriebnahme im Mittelpunkt. Der erste Silberabguss ist für das zweite Quartal 2028 vorgesehen.

Los Ricos North: Weitere Projektoption

Rund 25 Kilometer von Los Ricos South entfernt liegt Los Ricos North. Die beiden Projektgebiete gehören zu einem Konzessionspaket von mehr als 24.000 Hektar.

Quelle: GoGold Resources

Für Los Ricos North liegt eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) vom 17. Mai 2023 vor. Sie ist nicht mit einer abgeschlossenen Machbarkeitsstudie oder einer Bauentscheidung gleichzusetzen; die tatsächliche weitere Entwicklung ist offen. Strategisch eröffnet dies eine zweite mögliche Entwicklungsstufe nach Los Ricos South. Für eine belastbare Beurteilung von Los Ricos North sind allerdings weitere technische Arbeiten und gegebenenfalls aktualisierte Wirtschaftlichkeitsstudien erforderlich.

Fazit: GoGold vor wichtigen Meilensteinen

Die Silberproduktion von Parral steigt, während Los Ricos South bereits in der Bauphase ist. Mit 288 Millionen US-Dollar gemeldeten Barmitteln verfügt GoGold Resources (WKN: A1JAES) über einen relevanten Finanzierungspuffer. Der nächste überprüfbare Meilenstein ist der weitere Baufortschritt bis zur geplanten Erstproduktion 2028. Entscheidend bleiben die Einhaltung des Budgets, die operative Umsetzung und das Metallpreisumfeld. Für die kommenden Quartale dürften vor allem die tatsächlichen Baufortschritte, die Entwicklung der Ausgaben und die operative Leistung von Parral maßgeblich sein. Erst die erfolgreiche Inbetriebnahme und ein stabiler Betrieb werden zeigen, in welchem Umfang Los Ricos South das Produktions- und Cashflowprofil tatsächlich verändern kann.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: GoGold, Machbarkeitsstudie Los Ricos South, 16.01.2025 · GoGold, Genehmigungen, 08.06.2026 · GoGold, Baubeginn, 25.08.2026 · GoGold, Baufortschritt, 22.09.2026 · GoGold, Jahresproduktion 2026, 14.10.2026

Intro-Bild: GoGold Resources

Transparenz und Interessenkonflikte

Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Verfasser: freier Journalist. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger, CEO der Swiss Resource Capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Fertigstellung: 25.10.2026, 12 Uhr Berlin/Zürich. Erstveröffentlichung: 27.10.2026, 05:30 Uhr Berlin/Zürich. Emittent: GoGold Resources Inc. (TSX: GGD; OTCQX: GLGDF; ISIN: CA38045Y1025; WKN: A1JAES). Dieser Beitrag wird im Auftrag von GoGold Resources Inc. veröffentlicht. GoGold Resources Inc. vergütet die SRC swiss resource capital AG im Rahmen eines entgeltlichen, erfolgsunabhängigen IR-Beratervertrags; der Beitrag erscheint im Rahmen dieses Vertrags. Der Verfasser wird für diesen Beitrag von der SRC swiss resource capital AG vergütet. Diese Vergütungen begründen Interessenkonflikte und ein wirtschaftliches Interesse an positiver Darstellung. Stand 22.10.2026: Weder der Verfasser noch die SRC swiss resource capital AG oder mit ihr verbundene Unternehmen halten Aktien, Optionen, Warrants, Zertifikate, Derivate oder sonstige Long-/Short-Positionen in Wertpapieren des Emittenten. Künftige Käufe oder Verkäufe sind möglich. Der Emittent ist nicht mit 5% oder mehr an der SRC swiss resource capital AG beteiligt. Der Emittent hat den Beitrag vor Veröffentlichung nicht erhalten.

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Redaktionsstand: 25.10.2026, 12 Uhr. Grundlage sind die verlinkten Unternehmensmeldungen; Unternehmensangaben sind nicht unabhängig geprüft. Tatsachenangaben sind von Einschätzungen getrennt; Einschätzungen und Ziele sind als solche bzw. als Unternehmensangaben gekennzeichnet. Intro-Bild und Grafiken: GoGold Resources Inc. Keine eigene technische, geologische oder finanzielle Prüfung, Ressourcenschätzung, Machbarkeitsstudie oder Unternehmensbewertung. Silberäquivalent-Unzen sind eine Rechengröße und hängen von den verwendeten Metallpreisverhältnissen ab. Reserven beruhen auf Studienannahmen; PEA, Machbarkeitsstudie und tatsächliche Ergebnisse sind zu unterscheiden. Soweit Angaben aus technischen Berichten nach NI 43-101 stammen, sind deren Definitionen, Annahmen und Risikohinweise maßgeblich. QP der Meldung vom 14.10.2026 (Parral): Robert Harris, P.Eng., GoGold Resources Inc.; Machbarkeitsstudie Los Ricos South: Prüfung der Unternehmensangaben durch Robert Harris und David Duncan, beide GoGold Resources Inc., nicht unabhängig; die Studie selbst wurde von unabhängigen Beratern erstellt. Daraus folgt keine Freigabe dieses Artikels. Zeitpläne, Kosten, Finanzierungsaussagen und Studienwerte setzen unter anderem Baufortschritt, Genehmigungen und Metallpreise voraus. Silber-, Gold-, Kupfer- und Zinkpreis-, Wechselkurs-, Kosten-, Bau-, Lieferketten-, Metallurgie-, Betriebs-, Genehmigungs-, Personal-, Länder- und Verwässerungsrisiken, insbesondere die Rahmenbedingungen in Mexiko, können Ergebnisse wesentlich verändern. Der Aktienkurs kann stark schwanken; ein Totalverlust ist möglich. Keine routinemäßige Aktualisierung vorgesehen; gesetzliche Pflichten bleiben unberührt.

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