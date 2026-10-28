3 Datenpakete vor dem ersten Patienten: Wie NurExone ExoPTEN auf die Klinik vorbereitet

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Der erste Patient ist für jedes Biotech-Unternehmen ein sichtbarer Meilenstein. Die entscheidende Arbeit beginnt jedoch lange davor. Für einen Antrag auf eine klinische Prüfung in den USA müssen im Kern drei Datenpakete zusammenpassen: präklinische Pharmakologie und Sicherheit, belastbare Herstellungs- und Qualitätsdaten sowie ein klinisches Protokoll, das unnötige Risiken begrenzt. Für NurExone Biologic Inc. (ISIN: CA67059R1091) entscheidet sich an dieser Verbindung, ob aus dem präklinischen Kandidaten ExoPTEN ein verantwortbar am Menschen prüfbares Produkt werden kann.

Drei Pakete, ein gemeinsames Ziel

Die US-Arzneimittelbehörde FDA gliedert einen Investigational-New-Drug-Antrag, kurz IND, in drei breite Bereiche. Nichtklinische Pharmakologie und Toxikologie sollen eine erste Anwendung am Menschen vertretbar machen. Herstellungsinformationen müssen zeigen, dass Zusammensetzung, Stabilität und Kontrollen konsistente Chargen ermöglichen. Das klinische Protokoll legt schließlich fest, wer behandelt wird, mit welcher Dosis und unter welcher Überwachung. Keiner dieser Blöcke kann die Schwächen eines anderen ausgleichen.

Erster Beweis: Sicherheit und Verteilung

Bei ExoPTEN sind die Sicherheitsfragen besonders anspruchsvoll. Das Produkt verbindet biologische Vesikel mit einer definierten therapeutischen Nutzlast. NurExones IND-vorbereitendes Programm umfasst deshalb Pharmakologie und Wirksamkeitsmodelle, GLP-Toxikologie, Biodistribution, Sicherheitspharmakologie und eine Begründung der vorgesehenen Dosis. Die Behörde muss nachvollziehen können, wohin sich das Produkt im Körper verteilt, wie lange seine Bestandteile nachweisbar bleiben und welche unerwünschten Effekte überwacht werden müssen.

Funktionelle Verbesserungen in Tiermodellen sind dafür wichtig, aber sie beantworten eine andere Frage. Sie liefern Hinweise auf biologische Aktivität, ersetzen jedoch weder ein regulatorisches Sicherheitsprofil noch eine belastbare Startdosis. Für die geplante klinische Route müssen die Daten außerdem mit der tatsächlichen Verabreichung übereinstimmen. Ein Studienpaket ist nur dann überzeugend, wenn Produkt, Dosis und Applikationsweg gemeinsam geprüft wurden.

Zweiter Beweis: immer dasselbe Produkt

Der zweite Block heißt CMC, kurz für Chemistry, Manufacturing and Controls. Bei einem Exosomenprodukt reicht es nicht, lediglich eine bestimmte Zahl von Partikeln zu messen. NurExone muss Zellquelle, Kulturbedingungen, Reinigung und Beladung kontrollieren. Hinzu kommen Kriterien für Identität, Reinheit, Potenz, Sterilität und Stabilität. Die analytische Beschreibung muss zu dem Material passen, das später tatsächlich in der klinischen Studie eingesetzt werden soll.

Hier hat NurExone bereits regulatorische Vorarbeit geleistet. Nach Angaben des Unternehmens gab die FDA nach einem Pre-IND-Treffen im Jahr 2023 Rückmeldung zu Herstellung, Präklinik und klinischem Entwicklungsplan. Die vorgesehene Freigabeteststrategie adressiere die Sicherheitsanforderungen für eine erste Studie, zudem entspreche der geplante Toxikologieansatz den regulatorischen Erwartungen. Später gemeldete Proteomanalysen von vier Produktionschargen zeigten außerdem einen wiederkehrenden Protein-Fingerabdruck. Beides sind Bausteine der CMC-Entwicklung, aber noch keine IND-Freigabe.

Dritter Beweis: ein vertretbarer klinischer Plan

Der klinische Teil muss Dosis, Ein- und Ausschlusskriterien, Endpunkte, Patientenüberwachung und Risikominderung mit den nichtklinischen Daten verbinden. Bei einer akuten Rückenmarksverletzung kommt die praktische Umsetzung hinzu: geeignete Patienten müssen identifiziert, stabilisiert, aufgeklärt und an einem vorbereiteten Zentrum behandelt werden. Deshalb entscheidet nicht nur die wissenschaftliche Idee über die Machbarkeit, sondern auch ein Protokoll, das im Klinikalltag funktioniert.

NurExone plant für die klinische Entwicklung eine intrathekale Verabreichung, also eine Gabe in den Raum um Rückenmark und Nervenwasser. Frühere präklinische Untersuchungen mit intranasaler Verabreichung zeigten funktionelle Erholung im Tiermodell. CEO Lior Shaltiel begründete den Wechsel mit dem Ziel, die Übertragung in die Klinik über einen etablierten, minimalinvasiven Verabreichungsweg zu beschleunigen. Spätere Dosisstudien mit intrathekaler Gabe zeigten nach Unternehmensangaben eine dosisabhängige Verbesserung des Gangbildes bei Tieren. Für Menschen ist damit noch keine Wirksamkeit belegt.

Was NurExone aktuell zusammenführen muss

Im Bericht zum zweiten Quartal 2026 beschreibt NurExone die geplante IND-Einreichung als Verbindung von Herstellungsprozessen und Anlagen, CMC-Daten zu Qualität und Konsistenz, präklinischen Ergebnissen zu Sicherheit und biologischer Aktivität sowie einem detaillierten klinischen Protokoll. Parallel soll Material in klinischer Qualität skaliert werden. Für die IND-Einreichung nennt der Bericht das erste Halbjahr 2027 als Ziel; eine mögliche Freigabe und der Beginn einer Phase-I-Studie werden für das zweite Halbjahr 2027 angestrebt. Diese Zeitangaben sind ausdrücklich vorläufig.

Auch nach einer Einreichung beginnt eine Studie nicht automatisch. In den USA gilt grundsätzlich eine Wartezeit von 30 Kalendertagen, in der die FDA das Paket mit Blick auf die Patientensicherheit prüft. Die Behörde kann Rückfragen stellen oder einen Clinical Hold verhängen. Zusätzlich werden geeignete Prüfzentren, qualifizierte Prüfärzte und die jeweiligen Ethikfreigaben benötigt. Eine wirksame IND ist daher eine Erlaubnis zum klinischen Test, keine Produktzulassung und kein Wirksamkeitsnachweis.

Warum die unsichtbare Arbeit jetzt zählt

Der nächste relevante Fortschritt muss deshalb nicht aus einer weiteren spektakulären Wirksamkeitsgrafik bestehen. Ebenso wichtig sind abgeschlossene GLP-Studien, eine nachvollziehbare Biodistribution, eine begründete Startdosis, definierte Freigabetests, belastbare Stabilitätsdaten und regulatorische Rückmeldungen zum Studienplan. NurExones Aufgabe besteht darin, daraus ein einziges produktspezifisches Dossier zu formen. Erst wenn Sicherheit, reproduzierbare Qualität und klinisches Design ineinandergreifen, kann aus präklinischem Potenzial ein verantwortbarer erster Test am Menschen werden.

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NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



Quellen:

https://www.fda.gov/drugs/types-applications/investigational-new-drug-application-ind

https://nurexone.com/wp-content/uploads/2026/08/Q2FY26_Interim_MDA_Final_Aug_30_2026.pdf

https://www.drugdeliveryleader.com/doc/from-exosomes-to-nanodrugs-advancing-therapeutic-delivery-for-cns-repair-0001



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