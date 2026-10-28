DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MERCEDES-BENZ - Mercedes-Benz baut mithilfe seiner Abfindungsprogramme auch Personal in Teilen der Produktion ab. Einträge aus dem Intranet, die das Handelsblatt einsehen konnte, zeigen: Seit Anfang September laufen in den Komponentenwerken Stuttgart-Untertürkheim und Berlin Freiwilligenprogramme, erst einmal bis November. Bekannt ist, dass der Autobauer im indirekten Bereich Personal abbauen will, also außerhalb der Produktion. (Handelsblatt)

LEG - Nur eine Woche nach dem Einstieg von Grand City Properties bei LEG Immobilien hat die US-Investmentbank Goldman Sachs eine große Position bei dem Düsseldorfer Unternehmen offengelegt. Wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung hervorgeht, hält die Bank Aktien und Finanzinstrumente, die sich zusammen auf 28,28 Prozent der LEG-Stimmrechte summieren. Eine LEG-Sprecherin wollte das Vorgehen nicht kommentieren, auch Goldman Sachs lehnte einen Kommentar ab. GCP war zunächst für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Nach Handelsblatt-Informationen aus Finanzkreisen baute Goldman Sachs die Aktienposition nicht für sich, sondern im Rahmen ihrer Handelsaktivitäten im Kundenauftrag. (Handelsblatt)

GALERIA - Bei Galeria geht der Umbau des Filialnetzes in die entscheidende Phase. Insolvenzverwalter Frank Kebekus hat bereits jeden Warenhausstandort auf seine Wirtschaftlichkeit geprüft. In dieser Woche gehen nun die Schreiben an die Vermieter raus, erfuhr das Handelsblatt aus Unternehmenskreisen. In denen soll bereits ein Hinweis darauf stehen, ob Galeria die Filiale überhaupt für fortführungsfähig hält oder ob Gespräche über Konzessionen der Vermieter geführt werden. Bei den Verhandlungen soll es diesmal stärker um die Reduzierung der Verkaufsfläche gehen als um eine reine Mietsenkung. Den Kreisen zufolge stehen deutlich mehr als die bisher kommunizierten 33 Filialen auf der Kippe. (Handelsblatt)

ADVENT - Der Private-Equity-Investor Advent hat von Investoren Kapitalzusagen in Höhe von 30 Milliarden US-Dollar für seinen elften Beteiligungsfonds GPE XI erhalten. Das geht aus einer Mitteilung des Finanzinvestors mit Hauptsitz in Boston hervor, die dem Handelsblatt vorab vorliegt. Damit steuert das Private-Equity-Haus nach Angaben von Ranjan Sen, Managing Partner bei Advent, auf ein Rekordvolumen an Investorengeldern zu: "Mit 30 Milliarden Dollar an Kapitalzusagen gehört die neue Fondsplattform zu den größten, die wir bisher am Private-Equity-Markt gesehen haben." (Handelsblatt)

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October 28, 2026 01:21 ET (05:21 GMT)

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