DJ Deutsche Bank übertrifft Erwartungen im dritten Quartal

DOW JONES--Die Deutsche Bank hat im dritten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Sie steigerte den Gewinn trotz einer schwächeren Investmentbank und einer deutlich erhöhten Risikovorsorge. Das Wachstumsziel fürs Gesamtjahr wurde bestätigt.

Der Vorsteuergewinn stieg um 8 Prozent auf 2,63 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen veröffentlichten Konsens mit 2,39 Milliarden Euro gerechnet. Der Gewinn nach Steuern legte um 2 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro zu. Die Marktprognose hatte auf 1,7 Milliarden gelautet.

Die Erträge stiegen ebenfalls überraschend deutlich um 4 Prozent auf 8,33 Milliarden Euro. Ein Rückgang bei der Investmentbank wurde durch die anderen Sparten mehr als ausgeglichen. Das stärkste Wachstum wies die Unternehmensbank mit 9 Prozent auf.

Belastend auf den Gewinn wirkte sich die Risikovorsorge aus, die stärker als erwartet um 20 Prozent auf 501 Millionen Euro zulegte. Begründet wurde dies mit einem weiteren Risikoabbau im Portfolio mit Gewerbeimmobilien und einem Einzelfall bei einem Kunden in der Unternehmensbank.

Für das laufende Jahr stellt die Bank weiterhin einen Anstieg der Erträge auf 33 Milliarden Euro von 32,1 Milliarden im Vorjahr in Aussicht.

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October 28, 2026 02:03 ET (06:03 GMT)

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