The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.10.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.10.2026
ISIN Name
DE000LB1BXXX LBBW STUFENZINS 16/26
DE000DDA0XXX DZ BANK IS.A1047
IT0005730095 EPH INVEST S.P.A.
DE000HLB2XXX LB.HESS.-THR. IHS 16/26
US91282CLXXX USA 24/26 FLR
AT0000A3FXXX ERSTE GR.BK. 24/26 MTN
US91282CLXXX USA 24/26
XS2710354XXX NATIONW.BLDG 23/26 MTN
CA135087SXXX CANADA 24/26
XS2487056XXX INST.CRD.OF. 22/26 MTN
XS2393958XXX ICBCIL F. C. 21/26 MTN
HK0000778XXX AGR.DEV.CHN 21/26
US91282CDXXX USA 21/26
US14040HCXXX CAP.ONE FINL 21/27 FLR
DE000LB33XXX LBBW FZA 22/26
DE000DW6DXXX DZ BANK IS.A2274
DE000LB38XXX LBBW GM-FLOATER 22/26
CA780086VXXX ROYAL BK CDA 22/26
US44891CBXXX HYUNDAI CAP. 19/26 MTN
US912828YXXX USA 19/26
US126408HXXX CSX CORP. 16/26
IT0005212XXX UNICREDIT 16/26 MTN
US55261FAXXX M+T BANK 2016/UND.FLR
XS2404027XXX SWEDBANK 21/26 MTN
US78016EYXXX ROYAL BK CDA 21/26FLR MTN
US78016EZXXX ROYAL BK CDA 21/26 MTN
USU25783AXXX DONNELLEY R 21/26 REGS
US529537AXXX LXP INDU.TR. 21/31
US913017CXXX RTX CORP. 16/26
XS1509084XXX MTR 16/26 MTN
US693475AXXX PNC FINANCIAL S 16/UND. S
XS1512827XXX MERLIN PPTYS S. 16/26 MTN
XS1514149XXX WHIRLPOOL F.LUX. 16/26
US654106AXXX NIKE 16/26
US278865AXXX ECOLAB 16/26
IT0001086XXX B.T.P. 2026 01.11
US438516BXXX HONEYWELL INTL 16/26
US98419MAXXX XYLEM 16/26
ES0000012XXX SPANIEN 16-26
USP6629MAXXX MEX.CTY AIRP.TR.16/26REGS
FR0013215XXX CRE.AGR.PUB.SEC.SCF 16/26
USF12033TXXX DANONE 16/26 REGS
US26884ABXXX ERP OPERATING 16/26
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.10.2026
ISIN Name
DE000LB1BXXX LBBW STUFENZINS 16/26
DE000DDA0XXX DZ BANK IS.A1047
IT0005730095 EPH INVEST S.P.A.
DE000HLB2XXX LB.HESS.-THR. IHS 16/26
US91282CLXXX USA 24/26 FLR
AT0000A3FXXX ERSTE GR.BK. 24/26 MTN
US91282CLXXX USA 24/26
XS2710354XXX NATIONW.BLDG 23/26 MTN
CA135087SXXX CANADA 24/26
XS2487056XXX INST.CRD.OF. 22/26 MTN
XS2393958XXX ICBCIL F. C. 21/26 MTN
HK0000778XXX AGR.DEV.CHN 21/26
US91282CDXXX USA 21/26
US14040HCXXX CAP.ONE FINL 21/27 FLR
DE000LB33XXX LBBW FZA 22/26
DE000DW6DXXX DZ BANK IS.A2274
DE000LB38XXX LBBW GM-FLOATER 22/26
CA780086VXXX ROYAL BK CDA 22/26
US44891CBXXX HYUNDAI CAP. 19/26 MTN
US912828YXXX USA 19/26
US126408HXXX CSX CORP. 16/26
IT0005212XXX UNICREDIT 16/26 MTN
US55261FAXXX M+T BANK 2016/UND.FLR
XS2404027XXX SWEDBANK 21/26 MTN
US78016EYXXX ROYAL BK CDA 21/26FLR MTN
US78016EZXXX ROYAL BK CDA 21/26 MTN
USU25783AXXX DONNELLEY R 21/26 REGS
US529537AXXX LXP INDU.TR. 21/31
US913017CXXX RTX CORP. 16/26
XS1509084XXX MTR 16/26 MTN
US693475AXXX PNC FINANCIAL S 16/UND. S
XS1512827XXX MERLIN PPTYS S. 16/26 MTN
XS1514149XXX WHIRLPOOL F.LUX. 16/26
US654106AXXX NIKE 16/26
US278865AXXX ECOLAB 16/26
IT0001086XXX B.T.P. 2026 01.11
US438516BXXX HONEYWELL INTL 16/26
US98419MAXXX XYLEM 16/26
ES0000012XXX SPANIEN 16-26
USP6629MAXXX MEX.CTY AIRP.TR.16/26REGS
FR0013215XXX CRE.AGR.PUB.SEC.SCF 16/26
USF12033TXXX DANONE 16/26 REGS
US26884ABXXX ERP OPERATING 16/26
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