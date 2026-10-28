Das Instrument BEZ0 DE000A41YGJ7 BERENTZEN-GRP.AG Z.VK. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 28.10.2026: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y

The instrument BEZ0 DE000A41YGJ7 BERENTZEN-GRP.AG Z.VK. EQUITY has its first trading date on 28.10.2026: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y



Das Instrument TKCC DE000TKCC1S8 TK ACCELIS GROUP INH. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 28.10.2026: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG MDX1, SettlCurr EUR, CCP Y

The instrument TKCC DE000TKCC1S8 TK ACCELIS GROUP INH. EQUITY has its first trading date on 28.10.2026: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG MDX1, SettlCurr EUR, CCP Y





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