HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jenoptik nach vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal von 48 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum habe sich beschleunigt, die Margen ragten positiv heraus, schrieb Lasse Stueben am Dienstagabend. So habe die operative Marge (Ebitda) des Lichttechnikspezialisten mit beeindruckenden 26 Prozent die Erwartungen überboten./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 17:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A2NB601
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