Die Setup-App erkennt My-PV-Geräte im Netzwerk und führt Anwender und Fachhandwerker Schritt für Schritt durch die Inbetriebnahme. Mit der neuen My-PV-Setup-App will der österreichische Spezialist für Photovoltaik-Wärme My-PV die Einrichtung seiner Heizstäbe für die Warmwasser-Bereitung mit Solarstrom vereinfachen Die App erkennt automatisch verfügbare My-PV-Geräte sowie kompatible Komponenten von mehr als 90 Partnern im Netzwerk - darunter Wechselrichter, Batteriespeicher und Ladestationen. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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