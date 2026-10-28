Paris - Der französische Lebensmittelkonzern Danone hat im dritten Quartal mehr umgesetzt. Das Wachstum des Nestlé-Konkurrenten war allerdings vor allem auf Preiserhöhungen zurückzuführen. Jedoch schwächelte das Geschäft in Nordamerika. Der Umsatz stieg um 5,2 Prozent auf 7,23 Milliarden Euro, wie Danone am Mittwoch mitteilte. Auf vergleichbarer Basis, also ohne Wechselkurs- und Übernahmeeffekte, betrug das Plus 4,0 Prozent. Damit übertraf der Konzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab