Lausanne - Logitech hat im zweiten Quartal 2026/27 besser abgeschnitten als erwartet. Umsatz und Ergebnis lagen trotz eines Zulieferer-Ausfalls leicht über dem Vorjahr. Zudem fällt dieser seit Sommer bekannte Vorfall im anstehenden wichtigen Weihnachtsquartal nicht ganz so stark ins Gewicht wie befürchtet. Konkret stieg der Umsatz auf 1,22 Milliarden US-Dollar - ein Plus zu konstanten Wechselkursen von 2 Prozent im Vorjahresvergleich. Die Profitabilität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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