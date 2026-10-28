Zürich - Der Schokoladenhersteller Barry Callebaut hat eine neue Technologie zur Entwicklung unterschiedlicher Schokoladenaromen vorgestellt. Mit der unter dem Namen «Flavourcode» entwickelten Methode sollen sich natürliche Geschmacksrichtungen gezielt erzeugen und in gleichbleibender Qualität herstellen lassen. Die Technologie basiert auf einem neuartigen Verfahren zur Fermentation von Kakaobohnen, wie Barry Callebaut am Mittwoch mitteilte. Damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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