Iran meldet sieben betroffene Schiffe: Drohnenabwehr auf See rückt in den Fokus - auch ZenaTech entwickelt maritime Systeme

Anzeige / Werbung

Die Sicherheitslage am Persischen Golf verschärft sich erneut. Nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden waren bei mehreren Zwischenfällen insgesamt sieben Schiffe betroffen. Vier Tanker sollen getroffen worden und in Brand geraten sein, drei weitere Schiffe seien westlich der Straße von Hormus mit Seeminen kollidiert. Die Meldungen unterstreichen die vielfältigen Gefahren für die Handelsschifffahrt in einer der wichtigsten maritimen Regionen der Welt. Neben Minenabwehr und klassischer Luftverteidigung gewinnt dabei auch die Erkennung und Bekämpfung unbemannter Fluggeräte an Bedeutung. Das kanadische Technologieunternehmen ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) entwickelt mit seiner Tochtergesellschaft ZenaDrone derzeit ein mehrstufiges Drohnenabwehrsystem, das unter anderem für maritime Anwendungen vorgesehen ist.

Iran meldet Zwischenfälle mit sieben Schiffen

Wie Reuters am 22. Oktober berichtete, erklärte die Marine der iranischen Revolutionsgarden, vier Schiffe seien am Vortag im nördlichen Persischen Golf gleichzeitig getroffen worden. Die betroffenen Tanker sollen nach iranischer Darstellung an unerlaubten Öltransfers beteiligt gewesen sein. An Bord seien anschließend Brände ausgebrochen. Darüber hinaus meldeten die Revolutionsgarden drei weitere Schiffe, die westlich der Straße von Hormus mit Seeminen kollidiert seien. Zugleich warnte die iranische Führung die US-Streitkräfte vor einer möglichen Ausweitung der militärischen Reaktion auf amerikanische Stützpunkte in der Region. Die Angaben zu den einzelnen Vorfällen stammen von den iranischen Revolutionsgarden. Eine unabhängige Bestätigung sämtlicher Einzelheiten lag in der zugrunde liegenden Reuters-Meldung nicht vor. Ebenso wichtig ist die Unterscheidung zwischen den gemeldeten Angriffen auf vier Schiffe und den drei mutmaßlichen Minenvorfällen. Von sieben bestätigten Drohnenangriffen kann daher keine Rede sein. Die Ereignisse verdeutlichen dennoch, welchen unterschiedlichen Bedrohungen Schiffe und maritime Infrastruktur in Konfliktregionen ausgesetzt sind. Neben Seeminen und konventionellen Waffensystemen gehören dazu auch unbemannte Luftfahrzeuge und ferngesteuerte Überwassersysteme.

Warum Drohnenabwehr auf See besondere Anforderungen stellt

Während sich stationäre Luftverteidigungssysteme an Land auf feste Infrastruktur stützen können, müssen maritime Abwehrlösungen unter anderen Bedingungen arbeiten. Schiffe bewegen sich, Einsatzgebiete können sich kurzfristig verändern und die verfügbare Fläche für zusätzliche Sensorik oder Abwehrsysteme ist begrenzt. Bei der Erkennung unbemannter Fluggeräte kommen unter anderem Radar, Kameras, Infrarotsensoren und elektronische Überwachungssysteme zum Einsatz. Anschließend müssen die erfassten Informationen verarbeitet, mögliche Bedrohungen eingeordnet und geeignete Gegenmaßnahmen ausgewählt werden. Je nach Art des Flugobjekts können elektronische Störmaßnahmen, konventionelle Flugabwehr oder spezialisierte Abfangdrohnen infrage kommen. Dabei spielt auch die Frage eine Rolle, wie lange ein Überwachungssystem ein bestimmtes Seegebiet beobachten kann und wie schnell zusätzliche Abwehrmittel verfügbar sind. Eine einzelne Drohne mit begrenzter Flugzeit kann keine dauerhafte Überwachung gewährleisten. Deshalb werden Konzepte entwickelt, bei denen mehrere unbemannte Fluggeräte nacheinander eingesetzt und von einer gemeinsamen Plattform aus gestartet, zurückgeführt und erneut bereitgestellt werden. Genau an diesem technischen Ansatz arbeitet ZenaTech mit seinem maritimen Entwicklungsprogramm.

ZenaDrone 2000: Größere Abfangplattform für Land und See

Im Mittelpunkt steht die ZenaDrone 2000, eine benzinbetriebene Schwerlastdrohne, die für längere Einsatzzeiten und die Erkennung mehrerer möglicher Bedrohungen entwickelt wird. Am 6. Oktober veröffentlichte ZenaTech ein Update zum Aufbau des ersten vollständigen Prototyps am Standort Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Nach Unternehmensangaben wurden die Flugzeugzelle und die klappbare Armstruktur fertiggestellt. Der Antrieb mit vier 36-Zoll-Propellern wurde auf dem Prüfstand getestet, während sich die Flugsteuerung und Autonomie-Software in Bodentests befinden. Als technische Entwicklungsziele nennt das Unternehmen eine Schwebeflugdauer von mehr als vier Stunden, eine Nutzlastkapazität von bis zu 40 Kilogramm und ein maximales Startgewicht von 200 Kilogramm. Kameras sollen eine Rundumabdeckung von 360 Grad ermöglichen. Die größere Nutzlast ist unter anderem für zusätzliche Sensoren und Komponenten zur Drohnenabwehr vorgesehen. Durch die angestrebte längere Flugzeit soll die Plattform über einem Einsatzgebiet verbleiben und mögliche Bedrohungen verfolgen können. Allerdings befindet sich die ZenaDrone 2000 weiterhin in der Prototypenentwicklung. Die ersten Flugtests sind nach dem aktualisierten Zeitplan für das erste Quartal 2027 vorgesehen. Dabei sollen zunächst grundlegende Flugeigenschaften, die Ausdauer, die autonome Navigation und das Erkennungssystem überprüft werden. Die maritime Einsatzfähigkeit ist somit ein Entwicklungsziel und keine bereits nachgewiesene Produkteigenschaft.

IQ Glider: Eine schwimmende Start- und Betankungsstation

Für den Einsatz auf See entwickelt ZenaTech zusätzlich den sogenannten IQ Glider. Das Unternehmen hatte den Beginn dieses Projekts am 10. März bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um eine autonome maritime Plattform, die als Start-, Lande- und Betankungsstation für die ZenaDrone 2000 dienen soll. Das Konzept sieht vor, mehrere Drohnen in einem rotierenden Betrieb einzusetzen: Während sich ein Fluggerät im Einsatz befindet, können andere zurückkehren, betankt und für einen erneuten Start vorbereitet werden. ZenaTech will damit die Abhängigkeit von landgestützter Infrastruktur verringern und längere Überwachungs- und Abwehrmissionen in küstennahen Gewässern oder von Schiffen aus ermöglichen. Am 12. März meldete das Unternehmen zudem die Einreichung einer vorläufigen Patentanmeldung für die Kombination aus ZenaDrone 2000 und IQ Glider. Diese betrifft die Architektur des geplanten maritimen Drohnenabwehrsystems. Eine Patentanmeldung ist allerdings nicht mit einer erteilten Patentschutzposition gleichzusetzen. Ebenso befindet sich der IQ Glider weiterhin in der Entwicklung. Die geplante Kombination der beiden Plattformen muss ihre praktische Leistungsfähigkeit erst in entsprechenden Tests nachweisen.

Interceptor P-1 und Zena AI sollen das System ergänzen

Neben der größeren ZenaDrone 2000 arbeitet ZenaTech an einer kleineren Abfangdrohne. Der Interceptor P-1 ist als autonomes Einwegsystem konzipiert, das feindliche unbemannte Fluggeräte durch einen direkten Abfangvorgang stoppen soll. Das Unternehmen strebt für den P-1 einen Verkaufspreis von weniger als 5.000 US-Dollar pro Einheit an. Dabei handelt es sich um einen geplanten Preis und nicht um einen bestätigten Serienverkaufspreis. Im Juli meldete ZenaTech den Beginn der Flugtestphase. Die Kombination beider Drohnentypen soll unterschiedliche Aufgaben innerhalb eines integrierten Abwehrsystems abdecken: Die größere ZenaDrone 2000 ist für länger andauernde Überwachungs- und Koordinationsaufgaben vorgesehen, während kleinere P-1-Interceptoren die physische Abwehr übernehmen sollen. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Software Zena AI. Sie wird entwickelt, um mögliche Bedrohungen zu erkennen, zu klassifizieren und zu verfolgen sowie den koordinierten Einsatz mehrerer autonomer Abfangdrohnen zu ermöglichen. ZenaTech hatte die Entwicklung dieses integrierten Systems bereits im März angekündigt. Die verschiedenen Komponenten befinden sich weiterhin in unterschiedlichen Entwicklungs- und Testphasen. Insbesondere die gemeinsame Steuerung und der spätere maritime Betrieb sind noch keine nachgewiesenen Serienfunktionen.

Auch Unterwassersysteme gehören zum maritimen Entwicklungsprogramm

Neben der Abwehr von Flugobjekten beschäftigt sich ZenaTech mit unbemannten Unterwasseranwendungen. Dazu gehört die Plattform IQ Aqua, die unter anderem für die Erkennung von Unterwasserminen entwickelt wird. In seinem Aktionärsbrief vom 1. Oktober berichtete das Unternehmen, dass IQ Aqua in Florida in die Feldtestphase übergegangen sei. Damit umfasst das maritime Entwicklungsprogramm nicht nur die Überwachung des Luftraums über Seegebieten, sondern auch die Untersuchung möglicher Gefahren unterhalb der Wasseroberfläche. Gerade die jüngsten iranischen Angaben zu mutmaßlichen Minenvorfällen zeigen, weshalb diese beiden Bedrohungsbereiche voneinander unterschieden werden müssen. Eine Drohnenabwehrplattform ersetzt keine Minenaufklärung. Beide Technologien können jedoch unterschiedliche Aufgaben innerhalb umfassender maritimer Sicherheitskonzepte übernehmen.

Fazit: Maritime Sicherheit erfordert unterschiedliche Abwehrtechnologien

Die neuen Meldungen aus dem Persischen Golf zeigen, wie vielfältig die Gefahren für die Handelsschifffahrt geworden sind. Neben konventionellen Angriffen und Seeminen stellt auch der Einsatz unbemannter Systeme Streitkräfte und Betreiber maritimer Infrastruktur vor zusätzliche Herausforderungen. ZenaTech (ISIN: CA98936T2083) entwickelt mit der ZenaDrone 2000, dem IQ Glider, dem Interceptor P-1 und der Software Zena AI mehrere Komponenten, die künftig in einem integrierten maritimen Drohnenabwehrsystem zusammenwirken sollen. Mit IQ Aqua kommt ein eigenständiges Projekt für Unterwasseranwendungen hinzu. Für die weitere Einordnung sind nun vor allem die angekündigten Entwicklungsschritte entscheidend. Während der P-1 bereits in die Flugtestphase eingetreten ist, bereitet ZenaTech den Erstflug der ZenaDrone 2000 für das erste Quartal 2027 vor. Die technische Erprobung wird zeigen müssen, in welchem Umfang sich die geplanten Funktionen unter realen Einsatzbedingungen umsetzen lassen.

--

Lassen Sie sich in den Verteiler für Zena Tech oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Zena Tech" und/oder "Nebenwerte".

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com



Quellen

Reuters - Iran's IRGC Navy says seven vessels hit, warns US of wider response, 22.10.2026 https://www.reuters.com/world/middle-east/irans-irgc-navy-says-seven-vessels-hit-warns-us-wider-response-2026-10-22/

ZenaTech - ZenaTech Advances ZenaDrone 2000 Heavy-Lift Interceptor Toward Flight Testing for Counter-UAS and Maritime Defense, 06.10.2026 https://www.zenatech.com/zenatech-advances-zenadrone-2000-heavy-lift-interceptor-toward-flight-testing-for-counter-uas-and-maritime-defense/

ZenaTech - ZenaTech's ZenaDrone Commences Development of IQ Glider, an Autonomous Marine Drone Launch and Refueling Station for the ZenaDrone 2000 Intercept Drone, 10.03.2026 https://www.zenatech.com/zenatechs-zenadrone-commences-development-of-iq-glider-an-autonomous-marine-drone-launch-and-refueling-station-for-the-zenadrone-2000-intercept-drone/

ZenaTech - ZenaDrone Announces the Filing of a Patent for its Maritime Defense System Combining ZenaDrone 2000 Interceptor Drone and IQ Glider Autonomous Marine Station, 12.03.2026 https://www.zenatech.com/zenatechs-zenadrone-announces-the-filing-of-a-patent-for-its-maritime-defense-system-combining-zenadrone-2000-interceptor-drone-and-iq-glider-autonomous-marine-station/

ZenaTech - Developing an Integrated Counter-UAS System Pairing the Interceptor P-1 with Zena AI, 24.03.2026 https://www.zenatech.com/zenatech-developing-an-integrated-counter-uas-system-pairing-the-interceptor-p-1-low-cost-drone-with-zena-ai-detection-and-swarm-command-software/

ZenaTech - ZenaDrone Begins Testing Phase for Interceptor P-1 Counter-UAS Drone Platform, 28.07.2026 https://www.zenatech.com/zenatechs-zenadrone-begins-testing-phase-for-interceptor-p-1-counter-uas-drone-platform/

ZenaTech - Letter to Shareholders Outlines 316% Q2 Revenue Growth and Seventh Consecutive Quarter of Sequential Growth, 01.10.2026 https://www.zenatech.com/zenatech-letter-to-shareholders-outlines-316-q2-revenue-growth-and-seventh-consecutive-quarter-of-sequential-growth/

Disclaimer/Risikohinweis ZenaTech

Interessenkonflikte: Mit ZenaTech existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der ZenaTech. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von ZenaTech können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von ZenaTech einsehen: https://www.zenatech.com/de/datenschutzrichtlinie/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung ZenaTech vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

The post Iran meldet sieben betroffene Schiffe: Drohnenabwehr auf See rückt in den Fokus - auch ZenaTech entwickelt maritime Systeme appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA98936T2083