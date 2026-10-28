Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag, 27. Oktober 2026, seine Erholung fortgesetzt. Der DAX gewann 0,7 Prozent auf 25.590,77 Punkte, der MDAX legte im gleichen Maß auf 30.495,47 Zähler zu. Der TecDAX stieg um 0,9 Prozent auf 4.092,64 Punkte, getragen von Chipwerten. Der SDAX kam mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 18.373,06 Punkte dagegen kaum voran. Für Belastung sorgten zwei Prognosesenkungen. SUSS MicroTec kappte die Ziele für Umsatz und Marge, die Aktie lag zeitweise zweistellig im Minus und schloss deutlich schwächer. Cancom verlor 6 Prozent, weil der IT-Dienstleister wegen der anhaltenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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