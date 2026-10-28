MHP Hotel AG hat starke Q3-26-KPIs vorgelegt: Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 25% auf einen Rekordwert von EUR 56,6 Mio. Treiber waren die Konsolidierung des Hyatt Regency Vienna, Beiträge des Conrad Hamburg sowie ein Anstieg der F&B-Erlöse um 31% yoy. Die operativen Kennzahlen belegen eine robuste Preissetzungsmacht: Die ADR stieg um 3% yoy, der RevPAR erreichte EUR 180. Die ausgewiesene Auslastung gab hingegen leicht nach, bedingt durch den Ramp-up des Conrad und eine schwächere Nachfrage aus dem Nahen Osten. Die Liquiditätsposition hat sich zum Ende des dritten Quartals deutlich auf über EUR 25 Mio. verbessert (Ende Q2: ca. EUR 10 Mio.) und deckt das laufende öffentliche Aktienrückkaufangebot vollständig ab. MHP bestätigte die Guidance für das Geschäftsjahr 2026 (Umsatz von EUR 220 Mio. bis 225 Mio., EBITDA von ca. EUR 8 Mio.). Da die zentralen Wachstumstreiber intakt sind, belassen wir unsere Schätzungen unverändert und bestätigen unser BUY-Rating sowie das Kursziel von EUR 2,70. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mhp-hotel-ag
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