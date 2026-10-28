Vancouver, British Columbia / 28. Oktober 2026 / IRW-Press / Myriad Uranium Corp. (CSE: M) (OTCQB: MYRUF) (FWB: C3Q) ("Myriad" oder das "Unternehmen") freut sich, vorläufige Ergebnisse der Gammasonde für äquivalentes Uran (eU3O8) von fünf kürzlich gebohrten Bohrlöchern bei Hesitation und Arrowhead bekannt zu geben, zwei von sechs eng beieinander liegenden historischen Uranlagerstätten auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Uranprojekt Copper Mountain im Zentrum von Wyoming (siehe Abbildungen 1 und 2).

Copper Mountain wurde in der Vergangenheit von Union Pacific vorangetrieben und Southern California Edison plante die Erschließung von Copper Mountain als groß angelegten konventionellen Bergbaubetrieb ab 1983, legte diese Pläne jedoch auf Eis, nachdem der Unfall von Three Mile Island im Jahr 1979 die US-Kernkraftentwicklung jahrzehntelang zum Erliegen brachte. Diese Ergebnisse sind keine chemischen Analysen und unterliegen weiterhin einer Verifizierung im Labor.

Thomas Lamb, CEO von Myriad, sagte: "Das längste mineralisierte Intervall beträgt 34,29 m (112,5 ft) mit 399 ppm eU3O8 ab 107,15 m bei einem Spitzengehalt von 1.511 ppm in HES0001BDD (unter Anwendung eines Schwellenwerts von 100 ppm) und umfasst 20,27 m (66,5 ft) mit 520 ppm sowie zwei Abschnitte mit über 1.000 ppm eU3O8. Die außergewöhnliche Mächtigkeit in diesem einzelnen Bohrloch, einem der längsten Intervalle, die bei modernen Bohrungen bei Copper Mountain verzeichnet wurden, erinnert daran, dass die Uranvorkommen auf dem Projekt möglicherweise zu den größten Amerikas zählen. Unser aktuelles Phase-II-Bohrprogramm übertrifft weiterhin unsere Erwartungen."

Highlights

Das aktuelle Phase-II-Bohrprogramm von Myriad ist darauf ausgelegt, zwei primäre Ziele zu erreichen: Überprüfung der Mineralisierung, die der historischen Ressourcenschätzung[i] von 26,63 Mio. Pfund eU3O8 zugrunde liegt, und Erhebung moderner Daten zur Unterstützung einer zukünftigen ersten Mineralressourcenschätzung. Erschließung des beträchtlichen Explorationspotenzials des Projekts durch Testbohrungen bei einem umfangreichen Bestand an Zielen, die in den 1970er Jahren mittels Bohrungen definiert und durch die eigenen Explorationsarbeiten von Myriad generiert wurden.

Myriad schloss zwei Bohrlöcher bei Hesitation und drei Bohrlöcher bei Arrowhead auf insgesamt 797,1 m (2.615 ft) an Bohrungen ab.

Vier der fünf Bohrlöcher durchschnitten eine Mineralisierung über einem Schwellenwert von 100 ppm.

Über die fünf Bohrlöcher hinweg ergaben sich 22 eigenständige mineralisierte Intervalle über 100 ppm eU3O8.

Das längste mineralisierte Intervall beträgt 34,29 m (112,5 ft) mit einem Gehalt von 399 ppm eU3O8 ab 107,15 m mit einem Spitzengehalt von 1.511 ppm in HES0001BDD (unter Anwendung eines Schwellenwerts von 100 ppm).

Der höchste durchschnittene Spitzengehalt beträgt 1.648 ppm eU3O8 in Bohrloch ARR0003DD bei 11,6 m (38 ft).

Beste Abschnitte oberhalb des Schwellenwerts von 100 ppm eU3O8

Bohrloch-Nr. Von (m) Bis (m) Länge (m) eU3O8 (ppm) eU3O8 (%) Spitzengehalt (eU3O8 ppm) Tiefe (m) HES0001BDD 86,12 93,73 7,60 272 0,027 796 87,6 einschließlich 87,34 88,10 0,76 620 0,062 796 87,6 einschließlich 91,15 92,06 0,91 627 0,063 722 91,8 HES0001BDD 107,15 141,44 34,29 399 0,040 1.511 136,5 einschließlich 121,17 141,44 20,27 520 0,052 1.511 136,5 einschließlich 131,69 132,91 1,22 1,079 0,108 1.277 132,5 einschließlich 135,96 136,72 0,76 1,360 0,136 1.511 136,5 HES0002DD 66,86 69,45 2,59 486 0,049 931 68,8 einschließlich 68,08 69,30 1,22 790 0,079 931 68,8 HES0002DD 123,09 125,68 2,59 414 0,041 1.292 124,1 einschließlich 123,70 124,31 0,61 1,075 0,108 1.292 124,1 ARR0003DD 11,05 12,27 1,22 786 0,079 1.648 11,6 einschließlich 11,20 11,96 0,76 648 0,065 1.648 11,6

Die Äquivalent-Uran-Gehalte (eU3O8) sind radiometrische Schätzwerte, die aus Gamma-Messungen im Bohrloch abgeleitet werden und keine chemischen Untersuchungsergebnisse darstellen. Sie sind vorläufig, können durch radioaktives Ungleichgewicht, Bohrlochdurchmesser, Verrohrung, Wasser, Sondenkalibrierung und andere Bohrlochbedingungen beeinflusst werden und werden durch Laboranalysenergebnisse verifiziert. Die Verifizierung umfasst standardmäßige QAQC-Protokolle wie die Einfügung von Blindproben, Standards (zertifizierte Referenzmaterialien) und Duplikaten sowie die Umsetzung von Verfahren zur Nachverfolgbarkeit der Probenkette (Chain of Custody).

Bei den oben genannten Intervallen handelt es sich um ausgewählte vorläufige radiometrische Intervalle, die oberhalb eines Schwellenwerts von 100 ppm eU3O8 gemeldet wurden und die die hinsichtlich Länge, Gehalt und Gehalt-Mächtigkeits-Produkt bedeutendsten Bohrabschnitte hervorheben sollen. Sie sollten in Verbindung mit Anhang 1 gelesen werden, der die vollständigen Zusammenfassungen der Abschnitte bei den angegebenen Meldeschwellen enthält.

Die gemeldeten Abschnitte sind Bohrlochlängen und stellen keine tatsächlichen Mächtigkeiten dar, da diese noch nicht bestimmt wurden.

Die Lagerstätte Hesitation

Die Lagerstätte Hesitation befindet sich etwa 400 m (1.300 ft) östlich der Hauptlagerstätte Canning (Abbildung 1). Im Jahr 1969 durchschnitt RMEC eine niedriggradige Mineralisierung bei Hesitation (> 0,02 % eU3O8) in der Formation Teepee Trail / Wagon Bed aus dem Eozän mit drei oberflächennahen Drehbohrlöchern. Die ersten Bohrungen wurden durch anomale Radioaktivität veranlasst, die in oberflächennahen Bulldozer-Schnitten in den Sedimenten aus dem Tertiär vorgefunden wurde. Die Rocky Mountain Energy Company sicherte sich das Gebiet anschließend durch den Erwerb der Hesitation-Schürfrechte im Jahr 1976 und eines alten Satzes von Discovery-Schürfrechten von Timberline Resources. Im Jahr 1978 begann ein Bohrprogramm, um das Uranpotenzial des Gebiets zu ermitteln. Insgesamt wurden 66 Drehhammer-Bohrlöcher und fünf Kernbohrlöcher gebohrt. Die Grenzen der Minerallagerstätte Hesitation wurden mittels Bohrungen im Abstand von etwa 61 m (200 ft) definiert. Eine historische Schätzung von 4,38 Mt mit 2,20 Mlbs bei einem Durchschnittsgehalt von 250 ppm eU3O8 wurde im Jahr 1977 von RMEC aus diesen Bohrungen abgeleitet (Southard et al., 1979).

Eine Uranmineralisierung kommt sowohl in den Sedimenten aus dem Eozän als auch innerhalb des gebrochenen Grundgebirges aus dem Präkambrium vor. In den jüngeren Sedimenten ist die Mineralisierung bevorzugt in leicht bis mäßig oxidierten Konglomeraten und Sandsteinen enthalten. Innerhalb des Grundgebirges kommt Uran überwiegend als Pechblende- und Coffinitbeläge auf Bruchflächen vor, die häufig mit Pyrit und sekundären Eisenoxiden einhergehen. Die Mineralisierungsintensität nimmt mit der Bruchdichte zu und etwa zwei Drittel der im Grundgestein enthaltenen Mineralisierung kommen innerhalb oder in Zusammenhang mit den metamorphen Schollen oder Xenolithen im Granit vor, die aufgrund ihres höheren Eisen- und Sulfidgehalts als strukturelle und chemische Fallen zu fungieren scheinen (Kendall et al., 1980).

Tabelle 1. Angaben zu den Bohrstandorten bei Hesitation

Bohrloch-Nr. X Y Neigung Azimut TD (m) TD (ft) HES0001BDD 268308 4809879 -90 0 215,2 706 HES0002DD 268371 4809911 -90 0 163,7 537 Koordinatensystem: WGS84 UTM13N

Abbildung 1: Bohrstandorte bei Hesitation

Die Lagerstätte Arrowhead

Die Lagerstätte Arrowhead befindet sich etwa 500 m (1.600 ft) westlich der Hauptlagerstätte Canning (Abbildung 2). Das Gebiet der Mine Arrowhead (Dry Creek Valley) blickt auf eine Geschichte von Explorations-, Erschließungs- und Produktionsaktivitäten zurück, die bis in die späten 1950er Jahre zurückreichen. Susquehanna Western Inc. begann im Dezember 1961 mit der Exploration und Erschließung alter Untertage-Grubenbaue. Sie bauten bis 1964 etwa 500.000 lbs mit einem Durchschnittsgehalt von 0,15 % U3O8 ab und Western Nuclear setzte die Produktion in begrenztem Umfang zwischen 1968 und 1970 fort. RMEC schätzte 1977, dass 0,31 Mt mit 0,47 Mlbs bei einem Durchschnittsgehalt von 700 ppm eU3O8 in der Lagerstätte Arrowhead verbleiben (Southard et al., 1979).

Historisch abgebaute Uranmineralisierung bei Arrowhead kommt primär innerhalb der jüngeren Wagon Bed-Sedimente vor, wo rußige Pechblende, Coffinit und Autunit Gesteinsfragmente bedecken und Porenräume in den Konglomerat- und arkosischen Sandsteineinheiten füllen. Die tonreichen Fazies scheinen zu undurchlässig gewesen zu sein, um bedeutsame Mineralisierungen zu beherbergen. Eine Mineralisierung kommt auch in den darunter liegenden Gesteinen aus dem Präkambrium vor. Es wurde jedoch berichtet, dass bekannte Uranvorkommen niedriggradig waren, was eine begrenzte Bruchdurchlässigkeit, schwache Alteration und minimale Oxidation widerspiegelt - allesamt Faktoren, die den Fluidfluss einschränkten und eine wesentliche Urananreicherung verhinderten (Kendall et al., 1980).

Tabelle 2. Angaben zu den Bohrstandorten bei Arrowhead

Bohrloch-Nr. X Y Neigung Azimut TD (m) TD (ft) ARR0001DD 266011 4809794 -90 0 91,4 300 ARR0002DD 265789 4809857 -90 0 152,4 500 ARR0003DD 265790 4810103 -90 0 174,3 572 Koordinatensystem: WGS84 UTM13N

Abbildung 2: Bohrstandorte bei Arrowhead und das Ausmaß des historischen Bergbaus

Bohrlochmessungen

Die Bohrlochmessungen wurden von Century Geophysical (Century) durchgeführt, einem angesehenen Hersteller von Bohrlochmesssonden und Dienstleister für Bohrlochmessungen mit Sitz in Tulsa, Oklahoma, der seit 1946 geschäftlich tätig ist. Century setzte dabei seine "Uranium E-Log Suite" ein, die Sonden zur Messung der natürlichen Gammastrahlung, des spezifischen Widerstands, des Spontanpotenzials (S.P.) und der Bohrlochabweichung umfasst. Die Bohrlochabweichungen wurden zusätzlich mit einem Gyro-Deviation-Gerät bestimmt, das unempfindlich gegenüber magnetischen Interferenzen ist. Century lieferte elektronische Daten für jedes Bohrloch, einschließlich der Messkurven (Log Plots) und der berechneten Uran-Äquivalentgehalte.

Berechnung der Uran-Äquivalentgehalte

Century verwendet sein OREGRADE-System, um Rohdaten aus Gammastrahlenmessungen in geschätzte Urangehalte, wiedergegeben als eU3O8, umzurechnen. Das Verfahren basiert auf einem iterativen Dekonvolutions-Algorithmus nach dem Trial-and-Error-Prinzip, der die Verteilung der Radioaktivität aus den Gammastrahlenmessdaten modelliert. Die Rohdaten werden normalisiert und unter Berücksichtigung der Bohrlochbedingungen korrigiert; dabei werden Korrekturen für die Totzeit, geometrische Multiplikatoren für flächenbasierte K-Faktoren und die lineare Tiefenmessung und Korrekturen von Umwelteinflüssen wie dem Wasserfaktor unterhalb des Grundwasserspiegels und dem Verrohrungsfaktor in verrohrten Abschnitten vorgenommen. Das System verwendet synthetische Bohrlochprotokolle und iterative Intervallberechnungen, um den eU3O8-Gehalt in Abschnitten von 15 cm (0,5 Fuß) zu schätzen. Das Endergebnis ist eine Gehaltskurve und ein gedruckter Bericht, in dem die verschiedenen Zonen identifiziert und auf Basis des Gehalts-Mächtigkeits-Produkts Cut-off-Analysen und die besten Abschnitte berechnet werden. Diese Ergebnisse unterliegen jedoch den Einschränkungen der Gammastrahlungsmessung und der Bestätigung durch Laboranalysen.

Historische Ressourcenschätzungen

Die historischen Schätzungen für Hesitation von 4,38 Mt mit 2,20 Mlbs bei einem Durchschnittsgehalt von 250 ppm eU3O8 und für Arrowhead von 0,31 Mt mit 0,47 Mlbs bei einem Durchschnittsgehalt von 700 ppm eU3O8 unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 100 ppm wurden aus internen Berichten der Rocky Mountain Energy Company zusammengestellt, die in einem Bericht mit dem Titel "Copper Mountain Exploration Project Report" von Southard, G.G., et al. (1979) zusammengefasst sind. Diese historischen Schätzungen sind Teil der gesamten historischen Schätzung für Copper Mountain von 26,63 Mlbs eU3O8, enthalten in 48,95 Mt mit 269 ppm eU3O8, bei einem Cutoff-Gehalt von 100 ppm. Eine qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven einzustufen, und Myriad behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven.

Die historischen Schätzungen wurden unter Verwendung polygonaler Methoden auf der Grundlage modellierter Mineralisierungsgeometrien erstellt. Bei den historischen Schätzungen wurden die damaligen Kategorien des U.S. Bureau of Mines verwendet, darunter die Begriffe "Inferred" und "Indicated", die nicht der aktuellen CIM-Terminologie entsprechen und nicht als aktuelle Mineralressourcenkategorien interpretiert werden sollten. Einzelheiten zu den historischen Ressourcenschätzungen sind im aktuellen technischen Bericht gemäß NI 43-101 enthalten. Zwar hat die qualifizierte Person (QP) festgestellt, dass die in dieser Pressemitteilung beschriebenen historischen Schätzungen für das Projektgebiet Copper Mountain relevant sind, angesichts der Verfasser und der Umstände ihrer Erstellung als hinreichend zuverlässig gelten und für die Veröffentlichung geeignet sind, doch sind die Schätzungen Jahrzehnte alt und basieren auf Bohrdaten, für die die Bohrprotokolle derzeit größtenteils nicht verfügbar sind. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf diese historischen Schätzungen als Indikator für aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven im Projektgebiet zu verlassen. Auch wenn das Projektgebiet Copper Mountain die gesamte oder den größten Teil jeder der genannten Lagerstätten umfasst, kann sich ein Teil der historisch geschätzten Mineralisierung außerhalb des aktuellen Projektgebiets Copper Mountain befinden.

Zu den inhärenten Einschränkungen der historischen Schätzungen gehört, dass die Art der Mineralisierung (kluftgebunden) dazu führt, dass Schätzungen auf der Grundlage von Bohrdaten weniger zuverlässig sind als bei anderen Lagerstättentypen (z. B. solchen, die mächtig und gleichmäßig sind). Aus Sicht von Myriad Uranium bestehen Einschränkungen darin, dass das Unternehmen die Originaldaten nicht selbst überprüfen konnte und dass die Schätzungen im Vergleich zu späteren Arbeiten, bei denen zur Berechnung der Gehalte ein "Delayed Fission Neutron"-(DFN)-Anpassungsfaktor angewendet wurde, möglicherweise zu optimistisch ausfallen. Andererseits ist der DFN-Faktor umstritten, da dieser Ansatz von einigen Experten als zu konservativ angesehen wird. Dennoch wurde er in späteren Ressourcenschätzungen von Union Pacific in Bezug auf Copper Mountain angewendet. Um die historischen Schätzungen zu verifizieren und ihre Einstufung als aktuelle Mineralressourcen zu unterstützen, ist ein Nachbohrprogramm erforderlich, um neue Daten zu generieren, mit denen sich die Korrelation und Kontinuität der Geologie und der Gehalte zwischen den Bohrlöchern mit ausreichender Sicherheit feststellen lässt, um Mineralressourcen zu schätzen.

Explorationsziel

Das Explorationsziel von 1.111 bis 2.971 Mio. t mit 100 ppm eU3O8 oder 222 bis 594 Mio. t mit 500 ppm eU3O8 basiert auf einer Bewertung, die 1982 von Bendix Field Engineering Corporation ("Bendix") im Auftrag des US-amerikanischen Energieministeriums ("DOE") durchgeführt wurde. Die Methodik und die Ergebnisse der Studie wurden in zwei Berichten detailliert beschrieben, nämlich "An Exploration Systems Approach to the Copper Mountain Area Uranium Deposits, Central Wyoming" (Hennesy, September 1982) und "Copper Mountain, Wyoming, Intermediate-Grade Uranium Resource Assessment Project Final Report" (Sayala et al., November 1982). Einzelheiten zum Explorationsziel entnehmen Sie bitte dem aktuellen NI 43-101-konformen technischen Bericht.

Bendix stützte sich bei seiner Bewertung auf einen umfassenden Datensatz. Die Informationen setzten sich aus den von Union Pacific gelieferten Daten und den von Bendix selbst erhobenen Daten zusammen. Dazu gehörten detaillierte geologische Untersuchungen (allgemeine Geologie, tektonische Ablagerungsanalyse, Struktur und Metallogenie), oberflächengeochemische Untersuchungen (lithogeochemische, Boden- und Bachuntersuchungen), geochemische Untergrund-Untersuchungen (Bohrungen, spektralradiometrische Messungen und Kerngeochemie), geophysikalische Untersuchungen (radiometrische, magnetische und elektrische Methoden) und emanometrische Untersuchungen (Helium und Radon). Sieben Bohrlöcher (CM-Serie) wurden von Bendix in und um die Lagerstätte Canning ausgeführt. Für die Untersuchungen wurden Bendix zudem die Daten von weiteren 1.193 Bohrlöchern zur Verfügung gestellt, die von RMEC im Kontrollgebiet gebohrt wurden.

Die Daten wurden genutzt, um ein genetisches Modell für die Uranmineralisierung in den sedimentären Wirtsgesteinsumgebungen aus dem Präkambrium und dem Eozän zu entwickeln und ein strukturelles Bewertungssystem im als hochzuverlässig geltenden Kontrollgebiet zu entwickeln, um eine Basis für die Schätzung des Umfangs der Uranmineralisierung im gesamten Bewertungsgebiet zu schaffen. Das Modell basierte letztlich auf der Beziehung zwischen der Struktur und der Uranmineralisierung, welche die primäre Art der Mineralisierungskontrolle im Granit von Copper Mountain darstellt. Das für die strukturelle Eignung entwickelte Bewertungssystem (abgesehen von günstigem granitischen Wirtsgestein) basierte auf den folgenden Parametern und ihrem potenziellen Beitrag zur Schaffung günstiger struktureller Voraussetzungen: 1) das Vorhandensein von Gräben; 2) das Vorhandensein von bedeutender, in Ost-West-Richtung verlaufender Verwerfungszonen; 3) das Vorhandensein von Verwerfungskreuzungen; 4) das Vorhandensein unterschiedlich orientierter Nebenverwerfungen; und 5) die Lage entlang eines bekannten oder vermuteten günstigen strukturellen Trends. Das Bewertungssystem wurde auf das gesamte Kontrollgebiet angewandt und mit den Standorten bekannter Lagerstätten verglichen.

Die QP hält die Methodik und die Grundlagen, auf deren Grundlage der Zielbereich geschätzt wurde, für angemessen und relevant für die eigene Explorationsplanung von Myriad. Die potenzielle Menge und der Gehalt des Explorationsziels sind konzeptioneller Natur; es wurden bislang keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten dazu führen werden, dass das Explorationsziel als Mineralressource abgegrenzt wird.

Berichtigung der Finanzabschlüsse

Myriad gibt außerdem bekannt, dass das Unternehmen seine Rechnungslegung für die nicht zahlungswirksame aktienbasierte Vergütung gemäß IFRS 2 für das Geschäftsjahr zum 30. April 2026 (die "Jahresabschlüsse") sowie für den Zwischenabschluss für die drei Monate zum 31. Juli 2026 (die "Zwischenabschlüsse") anpassen wird. Die Anpassung wird vollständig nicht zahlungswirksam sein.

Basierend auf seiner vorläufigen Bewertung geht das Unternehmen davon aus, dass die Berichtigung dem Jahresabschluss etwa 595.000 $ an nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen hinzufügt. Das Unternehmen geht nicht davon aus, dass dies seine Barbestände, Verbindlichkeiten, die gesamten Netto-Assets oder den betrieblichen Cashflow beeinträchtigt und dass es keine Auswirkungen auf das Explorationsprogramm des Unternehmens bei Copper Mountain oder seinen anderen Projekten hat.

Das Unternehmen wird die Jahresabschlüsse und die Zwischenabschlüsse zusammen mit dem entsprechenden Lagebericht (zusammen die "berichtigten Dokumente") ändern und berichtigen und die berichtigten Dokumente auf SEDAR+ zusammen mit erneut eingereichten CEO- und CFO-Zertifizierungen einreichen. Bis zur Einreichung der berichtigten Dokumente sollten sich Investoren nicht auf die zuvor eingereichten Geschäftsberichte, den Lagebericht oder andere Finanzinformationen für diese Zeiträume verlassen. Die erneut eingereichten Geschäftsberichte werden Anhangangaben enthalten, die Details über die Auswirkungen der Berichtigung für die angegebenen Zeiträume umfassen. Der oben genannte Berichtigungsbetrag ist eine vorläufige, untestierte Schätzung anhand der zurzeit verfügbaren Informationen und unterliegt Änderungen während des Berichtigungsprozesses des Unternehmens.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich der eU3O8-Methodik und der historischen Angaben, wurden von George van der Walt, MSc., Pr.Sci.Nat., FGSSA, einer "qualifizierten Person" im Sinne der Vorschrift NI 43-101, geprüft und genehmigt. Herr van der Walt ist Principal Consultant bei The MSA Group (Pty) Ltd., einem unabhängigen Beratungsunternehmen, und ist im Sinne von NI 43-101 unabhängig vom Unternehmen. Es wurden keine ausreichenden Arbeiten durch eine qualifizierte Person durchgeführt, um die historischen Explorationsergebnisse zu überprüfen oder die in dieser Pressemitteilung genannten historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven einzustufen, und Myriad behandelt diese historischen Schätzungen nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven.

Über Myriad Uranium Corp.

Myriad Uranium Corp. hält aktuell 100 % der Besitzanteile am Uranprojekt Copper Mountain im US-Bundesstaat Wyoming. Copper Mountain beherbergt mehrere historische Uranlagerstätten sowie ehemals produzierende Minen, zu denen auch die Mine Arrowhead (Fördermenge rund 500.000 Pfund U3O8) zählt. Union Pacific führte in diesem Distrikt in den späten 1970er Jahren umfassende Explorations- und Erschließungsarbeiten durch. Unter anderem wurden vor dem Abschwung auf dem Uranmarkt im Jahr 1980 rund 2.000 Bohrungen abgeteuft und die Minenplanung vorangetrieben. Union Pacific hat laut Schätzungen rund 125 Mio. C$ (Dollar 2026) in das Projekt investiert und dabei bedeutende historische Ressourcenschätzungen erstellt.

Eine Pressemitteilung mit Einzelheiten zu einer umfassenden Bewertung der Uranvorkommen im Projekt Copper Mountain durch die vom US-Energieministerium beauftragte Firma Bendix Engineering, die im Jahr 1982 veröffentlicht wurde, ist unter diesem Link nachzulesen.

Myriad hält ein 10%iges Free Carried Interest am Uranprojekt Red Basin, das kürzlich an das von 8VC und Overmatch unterstützte Unternehmen Subatomic Industries verkauft wurde. Red Basin verfügt über bedeutende historische Ressourcenschätzungen aus umfangreichen Bohrungen von Occidental Oil in den späten 1970er Jahren und beherbergt zudem Vanadium, das von der US-Regierung als strategisches und kritisches Mineral eingestuft wurde. Bitte beachten Sie den nachstehenden vorsorglichen Hinweis zu historischen Schätzungen.

Das zu 100 % im Besitz befindliche Projekt Breccia Pipe von Myriad in Arizona umfasst mindestens 23 Brekzienschlote, die aussichtsreich für Uran und REEs sind. Einer der Schlote, Wate, befand sich zuvor im Besitz von Energy Fuels und wurde von diesem Unternehmen erkundet; für diesen Schlot liegt eine historische Ressourcenschätzung vor.

Myriad vereinbarte vor Kurzem den Erwerb des 55.000 Hektar großen Uranprojekts Los Altares in Argentinien. Die Verfahren zum Abschluss der Transaktion sind im Gange. Die Bekanntmachung kann hier eingesehen werden.

Hinweis: Es wurden keine ausreichenden Arbeiten durch eine qualifizierte Person durchgeführt, um die historischen Schätzungen bei Copper Mountain, Red Basin und Breccia Pipe als aktuelle Mineralressourcen oder Reserven zu klassifizieren, weshalb Myriad historische Schätzungen nicht als aktuelle Ressourcen oder Reserven erachtet. Myriad beabsichtigt, weitere Arbeiten durchzuführen, um zu ermitteln, ob die historischen Schätzungen überprüft und gegebenenfalls durch aktuelle Mineralressourcenschätzungen unterstützt werden können.

Weitere Informationen finden Sie im Archiv des Unternehmens bei SEDAR+ (www.sedarplus.ca), auf der Webseite von Myriad unter www.myriaduranium.com, oder wenden Sie sich telefonisch an das Unternehmen unter +1.604.418.2877.

Kontakt Myriad:

Thomas Lamb

President und CEO

mailto:tlamb@myriaduranium.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", die auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Projektionen des Unternehmens basieren. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich unter anderem auf das Geschäft, die Pläne, den Ausblick und die Geschäftsstrategie des Unternehmens sowie die Höhe und den Zeitpunkt der Anpassung der Abschlüsse des Unternehmens. Die Wörter "können", "würden", "könnten", "sollten", "werden", "wahrscheinlich", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen", "planen", "prognostizieren", "projizieren" und "glauben" oder andere ähnliche Wörter und Formulierungen sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können, einschließlich der Geschäftspläne des Unternehmens in Bezug auf die Exploration und Erschließung der Konzessionsgebiete des Unternehmens, des vorgeschlagenen Arbeitsprogramms auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens sowie des Potenzials und der Wirtschaftlichkeit der Konzessionsgebiete des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: das Unvermögen, historische Daten zu überprüfen, Änderungen an den vorläufigen Anpassungen zur Neufassung oder Verzögerungen bei der erneuten Einreichung der neu gefassten Dokumente, die fehlende Gewissheit hinsichtlich der Definition von Mineralressourcen, Genehmigungsverfahren, Verzögerungen bei Bohrarbeiten sowie Veränderungen der wirtschaftlichen Bedingungen oder der Finanzmärkte, Kostensteigerungen, Rechtsstreitigkeiten, gesetzgeberische, ökologische und andere rechtliche, regulatorische, politische und wettbewerbsbezogene Entwicklungen sowie technologische oder operative Schwierigkeiten. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die unsere zukunftsgerichteten Informationen beeinflussen können. Diese und andere Faktoren sollten sorgfältig geprüft werden, und die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

ANHANG 1: Vorläufige Zusammenfassungen der eU3O8-Gehaltsintervalle bei Schwellenwerten von 100, 200 und 500 ppm

Die angegebenen Intervalle beziehen sich auf die Bohrlochlängen; die wahren Mächtigkeiten wurden noch nicht bestimmt.

Schwellenwert von 100 ppm Spitzengehalt Tiefe Bohrloch-Nr. Von (m) Bis (m) Länge (m) eU3O8 (ppm) eU3O8 (%) (eU3O8 ppm) (m) HES0001BDD 54,88 55,79 0,91 123 0,012 148 55,1 HES0001BDD 86,12 93,73 7,60 272 0,027 796 87,6 HES0001BDD 101,06 102,12 1,07 127 0,013 164 101,3 HES0001BDD 107,15 141,44 34,29 399 0,040 1511 136,5 HES0002DD 56,04 58,78 2,74 247 0,025 430 57,5 HES0002DD 59,70 62,74 3,05 171 0,017 343 60,8 HES0002DD 63,51 66,10 2,59 189 0,019 317 65,6 HES0002DD 66,86 69,45 2,59 486 0,049 931 68,8 HES0002DD 75,09 76,92 1,83 152 0,015 191 75,8 HES0002DD 86,52 88,50 1,98 140 0,014 184 87,5 HES0002DD 111,51 114,25 2,74 119 0,012 160 113,4 HES0002DD 117,61 118,37 0,76 263 0,026 368 118,0 HES0002DD 119,13 121,11 1,98 117 0,012 131 119,8 HES0002DD 123,09 125,68 2,59 414 0,041 1292 124,1 ARR0001DD Keine Abschnitte mit mehr als 100 ppm ARR0002DD 84,05 85,12 1,07 126 0,013 163 84,7 ARR0002DD 108,13 108,89 0,76 182 0,018 240 108,5 ARR0002DD 150,04 150,65 0,61 195 0,019 266 150,4 ARR0003DD 9,07 10,13 1,07 135 0,014 161 9,6 ARR0003DD 11,05 12,27 1,22 786 0,079 1648 11,6 ARR0003DD 93,95 95,63 1,68 153 0,015 193 95,3 ARR0003DD 117,73 119,10 1,37 112 0,011 135 118,9 ARR0003DD 163,91 167,11 3,20 128 0,013 183 166,9

Schwellenwert von 200 ppm Spitzengehalt Tiefe Bohrloch-Nr. Von (m) Bis (m) Länge (m) eU3O8 (ppm) eU3O8 (%) (eU3O8 ppm) (m) HES0001BDD 87,19 88,41 1,22 531 0,053 796 87,6 HES0001BDD 90,85 92,37 1,52 494 0,049 722 91,8 HES0001BDD 111,72 117,06 5,33 391 0,039 656 116,2 HES0001BDD 121,78 133,37 11,58 560 0,056 1277 132,5 HES0001BDD 134,28 140,99 6,71 564 0,056 1511 136,5 HES0002DD 56,65 58,32 1,68 310 0,031 430 57,5 HES0002DD 60,46 61,07 0,61 289 0,029 343 60,8 HES0002DD 65,03 65,79 0,76 280 0,028 317 65,6 HES0002DD 67,32 69,45 2,13 563 0,056 931 68,8 HES0002DD 117,76 118,37 0,61 296 0,030 368 118,0 HES0002DD 123,25 124,62 1,37 662 0,066 1292 124,1 ARR0001DD Keine Abschnitte mit mehr als 200 ppm ARR0002DD Keine Abschnitte mit mehr als 200 ppm ARR0003DD 11,05 12,12 1,07 878 0,088 1648 11,6

Schwellenwert von 500 ppm Spitzengehalt Tiefe Bohrloch-Nr. Von (m) Bis (m) Länge (m) eU3O8 (ppm) eU3O8 (%) (eU3O8 ppm) (m) HES0001BDD 87,34 88,10 0,76 620 0,062 796 87,6 HES0001BDD 91,15 92,06 0,91 627 0,063 722 91,8 HES0001BDD 115,99 116,75 0,76 609 0,061 656 116,2 HES0001BDD 122,09 123,31 1,22 614 0,061 762 123,1 HES0001BDD 123,92 124,37 0,46 747 0,075 891 124,1 HES0001BDD 128,34 128,95 0,61 599 0,060 654 128,4 HES0001BDD 130,16 133,21 3,05 897 0,090 1277 132,5 HES0001BDD 135,19 136,87 1,68 1056 0,106 1511 136,5 HES0001BDD 138,85 140,38 1,52 625 0,063 896 139,2 HES0002DD 68,08 69,30 1,22 790 0,079 931 68,8 HES0002DD 123,70 124,31 0,61 1075 0,108 1292 124,1 ARR0001DD Keine Abschnitte mit mehr als 500 ppm ARR0002DD Keine Abschnitte mit mehr als 500 ppm ARR0003DD 11,20 11,96 0,76 648 0,065 1648 11,6

Schwellenwert von 1.000 ppm Spitzengehalt Tiefe Bohrloch-Nr. Von (ft) Bis (ft) Länge (ft) eU3O8 (ppm) eU3O8 (%) (eU3O8 ppm) (m) HES0001BDD 131,69 132,91 1,22 1079 0,108 1277 132,5 HES0001BDD 135,96 136,72 0,76 1360 0,136 1511 136,5

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#_ednref1 Es wurden keine ausreichenden Arbeiten von einer qualifizierten Person ausgeführt, um die historischen Schätzwerte als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven einzustufen, und Myriad behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven. Siehe Anmerkung zu den historischen Schätzungen.

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