Vancouver, British Columbia / 2. November 2026 / IRW-Press / Myriad Uranium Corp. (CSE: M) (OTCQB: MYRUF) (FWB: C3Q) ("Myriad" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass es die bereits angekündigte Übernahme des Uranprojekts Los Altares in der zentralargentinischen Provinz Chubut ("Los Altares" oder das "Projekt") von Green Shift Commodities Ltd. ("Green Shift"; TSXV: GCOM) abgeschlossen hat (weitere Einzelheiten sind der Pressemitteilung des Unternehmens vom 13. Oktober 2026 zu entnehmen).

Thomas Lamb, CEO von Myriad, nahm dazu wie folgt Stellung: "Der Abschluss des Erwerbs einer Beteiligung von 100 % an Los Altares setzt die Strategie von Myriad fort, Projekte in bekannten Uranrevieren zu erwerben, für die bereits umfangreiche historische Arbeiten vorliegen, die mit geringen Vorab- und laufenden Kosten verbunden sind und die einen starken Hebel in Bezug auf den Uranpreis bieten. Die Transaktion bringt unsere Strategie voran, uns Projekte mit niedrigen Erwerbs- und Haltekosten und einer starken Hebelwirkung auf den Uranpreis zu sichern. Wir sind inzwischen Eigentümer einer Fläche von 55.000 Hektar in dem wohl wichtigsten Uranrevier Argentiniens in Streichrichtung von Cerro Solo, einer der größten Uranlagerstätten des Landes, und in der Nähe der historischen Mine Los Adobes.

Das Projekt Los Altares umfasst erteilte Konzessionen, genehmigte Umweltverträglichkeitsbewertungen (EIAs) und umfangreiche historische Bohrarbeiten.

Die Tiefe des vielversprechenden Sandsteinhorizonts liefert ein starkes Argument für die Exploration, um das Potenzial für eine In-situ-Gewinnung zu untersuchen, wobei jedoch weitere technische Arbeiten erforderlich sind, um diese Annahme zu validieren.

Die Transaktion bringt zudem bedeutende Aktionäre aus der Branche in unser Aktienregister und ermöglicht uns durch den Erwerb dieses historisch bedeutenden Projekts einen strategischen Markteintritt in Argentinien."

Gemäß einem Aktienkaufvertrag (der "Vertrag") vom 9. Oktober 2026 zwischen Myriad und Green Shift erwarb Myriad sämtliche ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien von Buenavida Metales S.A. ("Buenavida"), einem in Argentinien gegründeten und eingetragenen Unternehmen, das die Mineralclaims und sonstigen Vermögenswerte hält, die zu dem Projekt gehören. Als Gegenleistung für das Projekt zahlte Myriad 300.000 $ in bar und gab insgesamt 1.571.268 Stammaktien von Myriad (jeweils eine "Aktie") zu einem angenommenen Preis von 0,4455 $ pro Aktie an Green Shift aus, was einer Gesamtgegenleistung in Aktien von 700.000 $ entspricht. Die Aktien unterliegen gemäß dem geltenden Wertpapierrecht und den Richtlinien der Canadian Securities Exchange einer Haltefrist von vier Monaten, die am 1. März 2027 endet.

Myriad gewährte außerdem eine Net Smelter Return Royalty ("NSR") in Höhe von 2 % zugunsten von Green Shift, wobei Myriad die Hälfte davon (1 %) für 1 Million $ zurückkaufen kann.

Zudem gibt Myriad bekannt, dass es 150.000 Aktienoptionen an einen Berater des Unternehmens ausgegeben hat. Jede Aktienoption wird sofort unverfallbar und berechtigt bis zum 30. Oktober 2031 zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,39 $.

Über Myriad Uranium Corp.

Myriad Uranium Corp. hält aktuell 100 % der Besitzanteile am Uranprojekt Copper Mountain im US-Bundesstaat Wyoming. Copper Mountain beherbergt mehrere historische Uranlagerstätten sowie ehemals produzierende Minen, zu denen auch die Mine Arrowhead (Fördermenge rund 500.000 Pfund U3O8) zählt. Union Pacific führte in diesem Distrikt in den späten 1970er Jahren umfassende Explorations- und Erschließungsarbeiten durch. Unter anderem wurden vor dem Abschwung auf dem Uranmarkt im Jahr 1980 rund 2.000 Bohrungen abgeteuft und die Minenplanung vorangetrieben. Union Pacific hat laut Schätzungen rund 125 Mio. C$ (Dollar 2026) in das Projekt investiert und dabei bedeutende historische Ressourcenschätzungen erstellt.

Eine Pressemitteilung mit Einzelheiten zu einer umfassenden, im Jahr 1982 veröffentlichten Bewertung der Uranvorkommen im Projekt Copper Mountain, die Bendix Engineering für das US-Energieministerium durchgeführt hat, ist unter diesem Link nachzulesen.

Myriad hält eine 10%ige Free-Carried-Interest-Beteiligung am Uranprojekt Red Basin, das kürzlich an das von 8VC und Overmatch unterstützte Unternehmen Subatomic Industries verkauft wurde. Red Basin verfügt über bedeutende historische Ressourcenschätzungen aus umfangreichen Bohrungen von Occidental Oil in den späten 1970er Jahren und beherbergt zudem Vanadium, das von der US-Regierung als strategisches und kritisches Mineral eingestuft wurde.

Das zu 100 % im Besitz befindliche Projekt Breccia Pipe von Myriad in Arizona umfasst mindestens 23 Brekzienschlote, die aussichtsreich für Uran und REEs sind. Einer der Schlote, Wate, befand sich zuvor im Besitz von Energy Fuels und wurde von diesem Unternehmen erkundet; für diesen Schlot liegt eine historische Ressourcenschätzung vor.

Myriad hält nun auch eine 100%ige Beteiligung am Uranprojekt Los Altares in der Provinz Chubut, Argentinien.

Hinweis: Die wissenschaftlichen und technischen Informationen zu den Mineralprojekten von Myriad unterliegen den Einschränkungen und Vorbehalten, die in den entsprechenden öffentlichen Bekanntmachungen und technischen Berichten des Unternehmens aufgeführt sind, die auf SEDAR+ verfügbar sind.

Weitere Informationen finden Sie im Archiv des Unternehmens bei SEDAR+ (www.sedarplus.ca), auf der Webseite von Myriad unter www.myriaduranium.com, oder wenden Sie sich telefonisch an das Unternehmen unter +1.604.418.2877.

Kontakt Myriad:

Thomas Lamb

President und CEO

mailto:tlamb@myriaduranium.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", die auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Projektionen des Unternehmens basieren. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich unter anderem auf das Geschäft, die Pläne, den Ausblick und die Geschäftsstrategie des Unternehmens. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen Aussagen zu den Plänen des Unternehmens für das Projekt, zur potenziellen Eignung des Projekts für die In-situ-Gewinnung, zu den Plänen des Unternehmens, historische Daten zu beschaffen, zusammenzustellen und zu veröffentlichen, sowie zu den erwarteten Vorteilen der Beziehungen des Unternehmens zu Green Shift und Mega Uranium. Die Wörter "können", "würden", "könnten", "sollten", "werden", "wahrscheinlich", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen", "planen", "prognostizieren", "projizieren" und "glauben" oder andere ähnliche Wörter und Formulierungen sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können, einschließlich der Geschäftspläne des Unternehmens in Bezug auf die Exploration und Erschließung der Konzessionsgebiete des Unternehmens, des vorgeschlagenen Arbeitsprogramms auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens sowie des Potenzials und der Wirtschaftlichkeit der Konzessionsgebiete des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: das Unvermögen, historische Daten zu überprüfen, die fehlende Gewissheit hinsichtlich der Definition von Mineralressourcen, Genehmigungsverfahren, Verzögerungen bei Bohrarbeiten sowie Veränderungen der wirtschaftlichen Bedingungen oder der Finanzmärkte, Kostensteigerungen, Rechtsstreitigkeiten, gesetzgeberische, ökologische und andere rechtliche, regulatorische, politische und wettbewerbsbezogene Entwicklungen sowie technologische oder operative Schwierigkeiten. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die unsere zukunftsgerichteten Informationen beeinflussen können. Diese und andere Faktoren sollten sorgfältig geprüft werden, und die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

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