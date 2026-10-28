FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 28.10.2026 - 11.00 am
- BERENBERG CUTS JOHNSON MATTHEY TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 2550 (2300) PENCE - BERNSTEIN RAISES RELX PRICE TARGET TO 3760 (3450) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN RAISES WPP PRICE TARGET TO 410 (400) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 1220 (1290) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 105 (95) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES NCC GROUP TARGET TO 155 (150) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES OXFORD NANOPORE TARGET TO 260 (210) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 1870 (1860) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 2790 (2700) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TULLOW OIL PRICE TARGET TO 10 (7) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 1225 (1280) PENCE - 'OVERWEIGHT' - ODDO BHF CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 1000 (1030) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS HSBC PRICE TARGET TO 1325 (1375) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/CITIGROUP CUTS HSBC PRICE TARGET TO 1420 (1640) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 92 (108) PENCE - 'NEUTRAL'
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