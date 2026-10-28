Die Bundesnetzagentur will mit einer neuen Festlegung beim Redispatch nachbessern. Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft (BNE) begrüßt die Pläne, sieht jedoch für einem verlässlich funktionierenden Redispatch nach wie vor erhebliche technische und organisatorische Defizite. Die Bundesnetzagentur (BNetzA) arbeitet an einer Festlegung zur Kostenerstattung bei Redispatch-Maßnahmen ohne gezielten bilanziellen Ausgleich durch den Netzbetreiber. Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft (BNE) begrüßt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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