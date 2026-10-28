MHP Hotel AG setzt ihren Wachstumskurs im Premium- und Luxushotelsegment fort. Im dritten Quartal 2026 steigerte der Hotelbetreiber seinen Umsatz um 25,1 Prozent auf 56,6 Millionen Euro und erzielte zugleich höhere durchschnittliche Zimmerpreise. Neue Hotels in Wien und Hamburg tragen wesentlich zur Entwicklung bei, während das bestehende Portfolio trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds stabil bleibt. Für das Gesamtjahr bestätigt MHP seine Prognose von 220 bis 225 Millionen Euro Konzernumsatz und rund acht Millionen Euro EBITDA. Gleichzeitig investiert das Unternehmen in seine weitere Expansion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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