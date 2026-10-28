Bending Spoons - BSP: WeTransfer, Vimeo & Remini sind hier dabei!

Aggressive Übernahmestrategie!

Startet die Bending-Spoons-Aktie JETZT durch? Berkshire Hathaway erhöht Aktienanteil auf 4 Prozent!

Bending Spoons (BSP) - IT0005717696

Rückblick

Der Nasdaq-Start am 1. Juli markierte den Auftakt der Bending-Spoons-Aktie. Im noch jungen Chartbild zeichnen sich zwei Pivot-Hochs im August und Oktober bei etwa 59 US-Dollar ab. Seit dem 20. Oktober verharrt der Kurs in einer Seitwärtsrange zwischen 42.50 und 47.50 USD oberhalb der grünen 20-Tage-Linie. Der Kurs notierte am gestrigen Dienstag kurzzeitig über der Widerstandslinie, der Tageschlusskurs lag aber darunter.

Bending-Spoons-Aktie: Chart vom 28.10.2026, Kürzel: BSP, Kurs: 46.97 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Das Breakup Setup hält eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung 42.50 USD für möglich, von der aus die Aktie wieder nach oben drehen könnte. Gelingt der Ausbruch über 47.50 USD, kämen die zuvor genannten Pivot-Hochs in Reichweite. Auf dem weiteren Weg nach oben stellen diese eine neuen Widerstandszone dar, sodass diese Marke aus heutiger Sicht als Kursziel fungiert. Die nächsten Quartalszahlen kommen am 12. November, was für einen Swingtrade gerade passen könnte.

Mögliches bärisches Szenario

Dass die aggressive Übernahmestratgie auch Risiken birgt, liegt auf der Hand. Hinzu kommen die heutige Fed-Sitzung und die Tatsache, dass zahlreiche Aktie zuletzt auf gute Quartalsergenisse negative Kursreaktionen folgen ließen. Trader könnten einen Stop Loss knapp unterhalb von 42.50 USD und damit unterhalb des 20er-EMA platzieren, um sich gegen einen Bruch der eingezeichneten Unterstützung abzusichern.

Meinung

Bending Spoons ist ein italienisches Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Mailand, das 2013 gegründet wurde und sich auf den Kauf, die Weiterentwicklung und die Monetarisierung etablierter digitaler Produkte spezialisiert hat. Zum Portfolio gehören unter anderem die Videoplattform Vimeo, die Dateiübertragungsdienste WeTransfer und die Foto-App Remini. Das Geschäftsmodell setzt darauf, bestehende digitale Angebote durch technische Optimierungen, neue Funktionen und effizientere Geschäftsprozesse profitabler zu machen. Besondere Aufmerksamkeit erhält das Unternehmen durch Berkshire Hathaway: Nach einer Investition von 600 Millionen USD beim Börsengang im Juli 2026 investierte die Beteiligungsgesellschaft im Oktober weitere 330 Millionen USD. Damit stieg ihr Anteil auf 4%, womit Berkshire zum sechstgrößten Aktionär wurde. Die zusätzliche Finanzierung stärkt den finanziellen Spielraum für weitere Übernahmen. Bending Spoons setzt auf langfristige Wertsteigerung durch operative Verbesserungen, neue Technologien und den Ausbau seiner Marken. Das Wachstumspotenzial ist beträchtlich, hängt jedoch davon ab, ob sich die übernommenen Unternehmen dauerhaft profitabler entwickeln lassen. Kritik am Geschäftsmodell von Bending Spoons entzündet sich vor allem an der aggressiven Übernahmestrategie, bei der zugekaufte Plattformen oft drastischen Preiserhöhungen und massivem Personalabbau ausgesetzt werden.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 30.05 Mrd. USD

Meine Meinung zu Bending Spoons ist bullisch.

Quellennachweis: https://trading-treff.de/trading/berkshire-hathaway-aktie-bending-spoons-anteil-klettert-auf-4-prozent

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 28.10.2026

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