Kupfer-Aktien | Adyen: Absturz | Dt. Bank: Starke Überraschung | BASF: Prognose-Erhöhung
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|12:04
|Aktien Europa: Etwas schwächer - Quartalszahlen bewegen Einzelwerte teils stark
| PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch moderat nachgegeben. Während an Asiens Börsen die beeindruckende Quartalsbilanz von SK Hynix die KI-Begeisterung erneut anfachte...
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|11:58
|ROUNDUP: Adyen kappt 2026er-Margenprognose - Aktie fällt zweistellig
| AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen hat das Margenziel für dieses Jahr gesenkt und für die kommenden Jahre gleich ganz gestrichen. So rechnet das Unternehmen im laufenden...
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|11:54
|Kupfer-Aktien | Adyen: Absturz | Dt. Bank: Starke Überraschung | BASF: Prognose-Erhöhung
|Kupfer-Aktien | Adyen: Absturz | Dt. Bank: Starke Überraschung | BASF: Prognose-Erhöhun
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|11:12
|Adyen To Accelerate Investments, Sees FY26 EBITDA Margin At 50%; Shares Fall
|BRUSSELS (dpa-AFX) - Dutch payments company Adyen N.V. (ADYEY, 1N8.DE) Wednesday announced an increase in revenue for the third quarter. The company expects a 2026 EBITDA margin of 50% as it...
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|09:54
|JPMORGAN stuft Adyen auf 'Overweight'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 1350 Euro auf "Overweight" belassen. Die Umsatzdynamik des Zahlungsabwicklers sei höher als erwartet...
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|12:22
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt BASF auf 'Outperform' - Ziel 61 Euro
| NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BASF nach Zahlen mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Outperform" belassen. Der Chemiekonzern liefere den Optimisten wie den Pessimisten...
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|12:18
|Markt & Branche: BASF-Gruppe im dritten Quartal 2026: Höhere Gewinnprognose
|12:09
|BASF SE: Q3-Zahlen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, Cash-Generierung hinkt Ergebnis hinterher - HALTEN
|Die Q3-Ergebnisse von BASF lagen weitgehend im Rahmen unserer Erwartungen, gestützt durch temporäre Preisvorteile im Upstream-Geschäft und spürbare Restrukturierungserfolge, während die zugrunde liegende...
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|12:01
|Aktien Frankfurt: Stabil vor US-Zinsentscheid
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Erholung zum Wochenstart hat sich der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte behauptet. Geprägt wird der Handelstag von vielen Unternehmenszahlen. Am Abend steht dann die...
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|11:54
|Kupfer-Aktien | Adyen: Absturz | Dt. Bank: Starke Überraschung | BASF: Prognose-Erhöhung
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|12:30
|Deutsche Bank mit PAUKENSCHLAG: Neue Analysten-Einstufung ändert einfach alles - Das dürfen Sie nicht verpassen!
|12:25
|Methode Sewing: Kann die Deutsche Bank nur noch Rekorde?
|12:14
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Deutsche Bank auf 'Overweight' - Ziel 41 Euro
| NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Kian Abouhossein attestierte den Frankfurtern...
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|12:04
|Aktien Europa: Etwas schwächer - Quartalszahlen bewegen Einzelwerte teils stark
| PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch moderat nachgegeben. Während an Asiens Börsen die beeindruckende Quartalsbilanz von SK Hynix die KI-Begeisterung erneut anfachte...
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| FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Erholung zum Wochenstart hat sich der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte behauptet. Geprägt wird der Handelstag von vielen Unternehmenszahlen. Am Abend steht dann die...
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