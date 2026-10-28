Die Symrise-Aktie bricht am Mittwoch nach den Zahlen zum dritten Quartal zeitweise um mehr als 10 Prozent ein. Dabei übertrifft der Konzern beim organischen Wachstum sogar die Erwartungen, doch vorsichtigere Aussagen zur Profitabilität und zum Schlussquartal verschrecken Anleger. Mit dem Absturz auf rund 90 Euro ist ein Großteil der jüngsten Kursgewinne innerhalb weniger Stunden wieder verschwunden.Aktie fällt zurück auf rund 90 Euro Symrise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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