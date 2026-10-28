Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt legt am Mittwoch etwas den Rückwärtsgang ein. Anleger müssen sich mit einer wahren Zahlenflut und internationalen Impulsen befassen. Die Reaktionen fallen teils sehr unterschiedlich aus und führen zum Teil zu entsprechend starken Kursbewegungen. «Die Nachrichtenfülle ist sehr dicht und viele scheuen in diesem Umfeld eine grössere Positionierung», kommentierte ein Händler. Der Tag berge insgesamt erhebliches Überraschungspotenzial. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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