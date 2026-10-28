Oracle AI World, Las Vegas - Oracle hat heute eine bedeutende neue Zusammenarbeit mit OpenAI angekündigt, um neu zu definieren, wie Unternehmen weltweit im KI-Zeitalter arbeiten. Durch die Zusammenführung von OpenAI-Modellen, ChatGPT und Codex mit Oracles Anwendungen, Daten und Cloud-Infrastruktur setzen beide Unternehmen KI direkt in den Systemen und Abläufen international tätiger Kunden ein. Eine erweiterte Produktsuite unterstützt Mitarbeiter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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