Frankfurt am Main - Gold notiert 2026 trotz zwischenzeitlicher Kursschwankungen auf einem hohen Preisniveau. Für Besitzer von Schmuck, Münzen und Barren stellt sich damit die Frage, welchen Wert ihre Bestände aktuell haben. Der Börsenkurs liefert dafür einen Ausgangspunkt, sagt aber noch wenig über den möglichen Verkaufserlös aus. Entscheidend sind der tatsächliche Goldgehalt, die Konditionen des Ankäufers und gegebenenfalls ein zusätzlicher Sammlerwert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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