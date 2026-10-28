Bern - Die Wirtschafts- und Abgabenkommission des Nationalrats (WAK-N) hält strengere Eigenkapitalvorgaben für die Auslandsbeteiligungen von systemrelevanten Banken nach dem CS-Debakel für nötig. Doch wie weit die Regelung im Bankengesetz gehen soll, wird in der Kommission unterschiedlich beurteilt. Dass Handlungsbedarf bestehe und die Eigenkapitalunterlegung bei ausländischen Beteiligungen systemrelevanter Banken gestärkt werden sollte, sei in der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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