Montreux - Ein Magnesiumpräparat neben der Kasse, ein kleines Regal mit Omega-3-Kapseln am Empfang des Fitnessstudios, eine eigene Kategorie im Onlineshop. Nahrungsergänzungsmittel sind für viele Betriebe zu einem Zusatzgeschäft geworden, das ohne grossen Umbau beginnen kann. Die Kundschaft ist ja da, die Beratung findet ohnehin statt. Drei Einkaufswege und ihre Folgen für die Marge Mehrmarken-Grosshändler bündeln die Sortimente vieler Hersteller. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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