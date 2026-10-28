Lupfig - Auf dem ehemaligen Industrieareal von ABB plant Green einen energieeffizienten Datacenter-Campus. Im Einklang mit dem bestehenden Ergänzungsplan sollen weitere Flächen für Industrie und Gewerbe sowie öffentlich zugängliche Grünzonen entstehen. Die Nutzung der Abwärme soll einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leisten. Green hat von ABB das Areal Grossacher und Grändel in Birr mit einer Fläche von rund 250'000 Quadratmetern erworben. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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