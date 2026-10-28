Zürich - Analysten und Ökonomen blicken pessimistischer auf den weiteren Konjunkturverlauf in der Schweiz. Im Oktober haben sich die im UBS-CFA-Indikator gemessenen Expertenerwartungen zum Vormonat deutlich verschlechtert. Positiver als zuletzt wurde dagegen die aktuelle Konjunkturlage beurteilt. Der UBS-CFA-Indikator fiel gegenüber September um 17,9 auf -15,3 Punkte, wie die Grossbank UBS am Mittwoch mitteilte. Dies sei der stärkste Rückgang seit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab